我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

港鐵連2年凍薪 員工批變相減薪 不排除有工業行動

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

近兩年香港接連受黑暴及新冠肺炎疫情威脅，打擊港鐵業務，去年港鐵客運服務總乘客量暴跌31.5%，經常性業務亦錄得整體虧損。港鐵昨日宣布，今年度所有員工的固定薪金和津貼將維持不變，是連續第二年凍薪，但港鐵會根據員工表現，向合資格非經理級員工發放一個月至2.02個月基本月薪的特別獎金。

文匯報報導，多個港鐵工會對凍薪表示失望與不滿，表明不排除有工業行動，將先約見運輸及房屋局局長陳帆表達訴求。

港鐵行政總裁金澤培在員工內部信表示，相比2019年，去年港鐵香港客運服務的總乘客量下跌31.5%，再加上對商戶的租金減免等影響，整體業務虧損達48億元。

他續指，雖近月乘客量有所回升，不過，香港至今仍採取嚴格的控關措施，導致內地和國際旅客數量低迷，公司業務復原速度面臨壓力，因此董事局決定今年度全體員工的固定薪酬維持不變，但部分合資格員工可憑工作表現，獲得3款獎金。

金澤培指出，現時的首要任務是保就業，所以必須確保業務在財務上的可持續性，整體薪酬檢討安排是仔細考慮同事的貢獻及面對眼前艱巨挑戰，而作出的審慎決定。

香港鐵路工會聯合會代表昨日與港鐵管理層見面，得悉資方決定第二年凍薪後，中途離場抗議。

該會主席林偉強對凍薪結果表示失望，批評資方的薪酬機制不公平、不合理。「在通膨下，繼續凍薪變相減少人工，逾1.5萬員工的家庭將受影響。」雖資方仍會向員工派發獎金，但認為不能代替人工增幅。

他續指，雖疫情趨向穩定，乘客量回升，上周每日平均載客量更達到420萬人次，已經與疫情前客量相若，而屯馬線開通亦讓員工工作量有增無減，再度凍薪無疑將打擊員工士氣。

另據晴報報導，港大香港經濟及商業策略研究所預測，香港今年第三季實質GDP按年升7.7%，全年經濟預期增長6.5%至7.5%。隨疫苗接種及環球經濟復甦，強勁反彈持續，第三季失業率料回落至5.1%。

香港 疫情 租金

上一則

造神？中國各部委爭相設立「習思想」研究中心

下一則

香港政務司長李家超：恐怖活動有滋生跡象

延伸閱讀

黃秋生實境秀太威嚴 傳製作單位想找曾志偉接棒

黃秋生實境秀太威嚴 傳製作單位想找曾志偉接棒
李家超 出任「候選人資格審查會」主席

李家超 出任「候選人資格審查會」主席
民權觀察等香港多個組織停止運作 臉書專頁停用

民權觀察等香港多個組織停止運作 臉書專頁停用
反起底法惹議 谷歌臉書警告撤港

反起底法惹議 谷歌臉書警告撤港

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量