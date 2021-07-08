港鐵連2年凍薪 員工批變相減薪 不排除有工業行動

香港示意圖。圖／shutterstock

近兩年香港 接連受黑暴及新冠肺炎疫情 威脅，打擊港鐵業務，去年港鐵客運服務總乘客量暴跌31.5%，經常性業務亦錄得整體虧損。港鐵昨日宣布，今年度所有員工的固定薪金和津貼將維持不變，是連續第二年凍薪，但港鐵會根據員工表現，向合資格非經理級員工發放一個月至2.02個月基本月薪的特別獎金。

文匯報報導，多個港鐵工會對凍薪表示失望與不滿，表明不排除有工業行動，將先約見運輸及房屋局局長陳帆表達訴求。

港鐵行政總裁金澤培在員工內部信表示，相比2019年，去年港鐵香港客運服務的總乘客量下跌31.5%，再加上對商戶的租金 減免等影響，整體業務虧損達48億元。

他續指，雖近月乘客量有所回升，不過，香港至今仍採取嚴格的控關措施，導致內地和國際旅客數量低迷，公司業務復原速度面臨壓力，因此董事局決定今年度全體員工的固定薪酬維持不變，但部分合資格員工可憑工作表現，獲得3款獎金。

金澤培指出，現時的首要任務是保就業，所以必須確保業務在財務上的可持續性，整體薪酬檢討安排是仔細考慮同事的貢獻及面對眼前艱巨挑戰，而作出的審慎決定。

香港鐵路工會聯合會代表昨日與港鐵管理層見面，得悉資方決定第二年凍薪後，中途離場抗議。

該會主席林偉強對凍薪結果表示失望，批評資方的薪酬機制不公平、不合理。「在通膨下，繼續凍薪變相減少人工，逾1.5萬員工的家庭將受影響。」雖資方仍會向員工派發獎金，但認為不能代替人工增幅。

他續指，雖疫情趨向穩定，乘客量回升，上周每日平均載客量更達到420萬人次，已經與疫情前客量相若，而屯馬線開通亦讓員工工作量有增無減，再度凍薪無疑將打擊員工士氣。

另據晴報報導，港大香港經濟及商業策略研究所預測，香港今年第三季實質GDP按年升7.7%，全年經濟預期增長6.5%至7.5%。隨疫苗接種及環球經濟復甦，強勁反彈持續，第三季失業率料回落至5.1%。