維他奶發通告「不幸逝世」 內地抵制 急滅火：員工私撰
香港七一刺警自戕事件延燒。男子梁健輝1日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，梁健輝為香港知名飲料品牌維他奶公司的採購主任，維他奶發通告稱他「不幸逝世」，結果引發內地網友強烈憤慨，內地藝人並與其終止合作，維他奶隨後緊急滅火，稱支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。
香港01報導，事發後，維他奶發布通告指出，「（梁健輝）於2021年7月1日傍晚發生於銅鑼灣的事件中不幸逝世，本公司向健輝的家人致以最深切的慰問，人力資源部已與健輝家人接觸，並將跟進需要時提供協助」。
這份通告流出後，引起不少內地網友不滿，他們到維他奶官方微博留言反問：「殺警後自殺還叫不幸逝世？」痛批維他奶「支持恐怖分子」，並要「港獨奶」滾出內地，揚言即日起全面抵制維他奶產品。
2日晚，維他奶在內地的代言人演員龔俊、任嘉倫的工作室官方微博接連發布聲明指出，即日起終止與維他奶品牌的一切合作，切割立場、撇清關係。
維他奶國際集團意識到風暴擴大，隨即趕忙滅火。維他奶3日發表聲明稱，網路流傳的「通告」，是一名員工私下撰寫並內部轉發，未經維他奶集團的官方批復和發布。聲明強調「我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，對有關事件給各界造成的困擾和不滿，維他奶集團致以誠摯的歉意。集團全力支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查，維他奶集團及在中國運營的維他奶有限公司均致力支持中國和香港的穩定繁榮」。
港警昨天上午到維他奶總部查訪，針對此次刺警事件，香港警方懷疑梁健輝受「失實資訊及煽動性言論激化」，進而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘身亡。
翻查維他奶資料，截至3月底的財政年度，維他奶內地經營溢利為5.24億港元（約6774萬美元），占整體55%。
另據大公報報導，梁健輝據悉於2008年曾在蘋果日報任職五個星期的兼職資料蒐查員。
報導說，警方日前在梁健輝的住所蒐證時，發現梁收藏大量與黑暴有關的報章剪報，據悉包括大量蘋果日報，有關黑暴剪報更被製成筆記。警方還發現兇徒保留蘋果日報的舊職員證，家中還有一些煽暴文宣的單張。另外，警方在梁健輝的電腦中發現不少相關資料，相信他是閱讀該等資料後部署「孤狼式」恐襲。
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