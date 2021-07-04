維他奶發通告「不幸逝世」 內地抵制 急滅火：員工私撰

香港維他奶公司採購主任梁健輝1日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，維他奶公司2日稱他「不幸逝世」，引發內地網友痛批「支持恐怖分子」並怒喊抵制。（取材自Instagram）

香港 七一刺警自戕事件延燒。男子梁健輝1日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，梁健輝為香港知名飲料品牌維他奶公司的採購主任，維他奶發通告稱他「不幸逝世」，結果引發內地網友強烈憤慨，內地藝人並與其終止合作，維他奶隨後緊急滅火，稱支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。

香港01報導，事發後，維他奶發布通告指出，「（梁健輝）於2021年7月1日傍晚發生於銅鑼灣的事件中不幸逝世，本公司向健輝的家人致以最深切的慰問，人力資源部已與健輝家人接觸，並將跟進需要時提供協助」。

這份通告流出後，引起不少內地網友不滿，他們到維他奶官方微博留言反問：「殺警後自殺還叫不幸逝世？」痛批維他奶「支持恐怖分子」，並要「港獨奶」滾出內地，揚言即日起全面抵制維他奶產品。

2日晚，維他奶在內地的代言人演員龔俊、任嘉倫的工作室官方微博接連發布聲明指出，即日起終止與維他奶品牌的一切合作，切割立場、撇清關係。

維他奶國際集團意識到風暴擴大，隨即趕忙滅火。維他奶3日發表聲明稱，網路流傳的「通告」，是一名員工私下撰寫並內部轉發，未經維他奶集團的官方批復和發布。聲明強調「我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，對有關事件給各界造成的困擾和不滿，維他奶集團致以誠摯的歉意。集團全力支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查，維他奶集團及在中國 運營的維他奶有限公司均致力支持中國和香港的穩定繁榮」。

港警昨天上午到維他奶總部查訪，針對此次刺警事件，香港警方懷疑梁健輝受「失實資訊及煽動性言論激化」，進而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘身亡。

翻查維他奶資料，截至3月底的財政年度，維他奶內地經營溢利為5.24億港元（約6774萬美元），占整體55%。

另據大公報報導，梁健輝據悉於2008年曾在蘋果 日報任職五個星期的兼職資料蒐查員。

報導說，警方日前在梁健輝的住所蒐證時，發現梁收藏大量與黑暴有關的報章剪報，據悉包括大量蘋果日報，有關黑暴剪報更被製成筆記。警方還發現兇徒保留蘋果日報的舊職員證，家中還有一些煽暴文宣的單張。另外，警方在梁健輝的電腦中發現不少相關資料，相信他是閱讀該等資料後部署「孤狼式」恐襲。