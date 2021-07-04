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陳振聰服刑8年出獄 「要慢慢適應 重新來過」

香港新聞組／香港4日電
陳振聰服刑8年出獄，圖為他2013年的舊照。（中新社資料照片）
陳振聰服刑8年出獄，圖為他2013年的舊照。（中新社資料照片）

明報報導，商人陳振聰服刑8年，昨早近9時半，身穿西裝、精神飽滿的陳振聰手持一本《聖經》及一袋個人物品步出監獄，逐一與胞弟陳振國、長子、牧師林以諾等親友擁抱，陳妻譚妙清則未現身。

據報導，陳振聰離開監獄後，由胞弟、長子及牧師陪同，到香港華人基督教聯會薄扶林道墳場拜祭亡母。他在母親墳前下跪及叩頭。其母在他服刑期間辭世，他稱遺憾當年未能見母親最後一面。陳振聰明顯較入獄前消瘦，他稱獄中生活還可以，惟食物較清淡，起初不太適應。他出獄後暫無打算。

他說，「生命好多無奈，最緊要任何情况下平常心，自己可以平靜一下，有好多事不是我們能控制的，要慢慢適應香港，適應社會，適應生活，要重新來過，真的需要時間」，又稱「八年不是短時間」。

報導說，牧師引領禱告後，陳振聰離開墳場，乘座駕返回半山列堤頓道嘉和苑寓所，約半小時後再乘私家車前往北角馬寶道一間音樂學院與朋友相聚，他在音樂學院逗留逾兩小時，並在內與朋友用膳，其後乘坐私家車離開。

報導稱，陳振聰1992年認識龔如心，並成為其風水師，龔如心在世時曾給予陳逾30億元。龔如心2007年病逝後，陳手持一份遺囑，聲稱自己是遺產唯一繼承人，其後與龔如心家人打爭產官司，爭奪830億元的華懋王國。2013年，陳振聰的遺囑被法庭裁定是偽造，偽造及行使虛假文書罪成，判監12年，扣減刑期後服刑共8年，昨日出獄。

監獄 香港 華人

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