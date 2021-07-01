港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國 爆發高傳染性的Delta變異病毒株，港府日前宣布7月1日起禁止所有從英國來港的載客民航客機著陸香港 ，昨日為限期的最後一日，大批到英居民，包括留學生趕著回港。

香港01報導，有乘客表示，英國倫敦 回港班機差不多爆滿，票價亦升至1萬6000港元以上。有留學生表示，為了更改機票，日前一早起床在網站等候半天才能成功，十分著急，有同學因未能搶到機票，決定飛到其他地方，再轉機回香港。

留學英國大學生劉小姐乘搭英國航空航班BA 031，由倫敦希斯路機場起飛，昨日下午1時50分抵港，是三班「尾班機」之一。她對於能夠如期回香港感到非常幸運，她原本已經購買機票回港，但得知香港往返的措施有變，立即更改機票，幸好及時趕到。

於修咸頓讀中學的黃同學與弟弟原定7月3日一同回港放暑假，日前得知港府更改入境措施，的確有擔心，他説，更改機票當然花相一筆龐大的金錢，總數現時已經忘記，加上本身入住的酒店已經爆滿，要臨時更改另一間較為昂貴的酒店。

梁先生因為家中突然有要事，原定於日前回港，但因為檢測文件問題，一改再改下，才登上尾班機。梁不滿港府突然更改措施，得花上一倍價錢1萬6000多港元改機票，連更改酒店住宿，比原定花多接近2萬港元。