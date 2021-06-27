黎智英著作、蘋果日報舊報 遭港圖書館下架

壹傳媒創辦人黎智英被指違反「港區國安法」還押至今，香港公共圖書館職員表示，黎智英著作已被下架，蘋果日報舊報章也已下架。（中央社）

蘋果 日報已停刊，壹傳媒創辦人黎智英被指違反「港區國安法」還押至今，香港 公共圖書館 職員表示，黎智英著作已被下架，蘋果日報舊報章也已下架。此外，無國界記者組織（RSF）在法國巴黎和德國柏林的中國大使館外同步抬棺抗議，譴責香港政府致蘋果日報於死地，並基於北京政權對全球新聞自由的威脅發出警告。

中央社報導，巴黎RSF代表25日乘坐靈車抵達中國大使館，將棺材和鮮花送至現場，以模擬葬禮的方式抗議，上面的標語牌寫著「蘋果日報」（1995-2021）。柏林RSF代表則同時上演用棺材「埋葬」蘋果日報的行動劇，象徵這家少數仍敢於批評北京政權的主要獨立中文媒體已經死亡。

RSF表示，香港蘋果日報在23日宣布，由於港府凍結其金融資產，導致其無法支付員工和供應商的薪資和費用，於24日出版最後一份實體報。RSF呼籲港府立即釋放所有被拘留的蘋果日報員工以及壹傳媒集團創辦人黎智英，他自去年12月遭關押至今，並面臨終身監禁的風險。

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說，這次的葬禮是為香港蘋果日報舉行，但之後可能是為了中國的新聞自由。

另據明報報導，記者昨日到兩間公共圖書館，發現書架上已全無黎智英著作，有職員表示相關書籍已被下架，並正在覆檢；而所有蘋果日報舊報章亦已下架。

康文署發言人表示，隨着國安法立法，香港公共圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例，當康文署發現有關館藏涉違國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，研究有否違反相關法例。至目前為止，共有72項館藏正按上面原則處理中。