港屯馬線全線通車 宋皇台站看宋元文物

港鐵26日於宋皇台站舉行屯馬線全線通車慶祝典禮，並為宋皇台站文物櫃揭幕，該文物櫃將於屯馬線全線通車後開放予公眾參觀。圖為嘉賓參觀宋皇台站文物。（中新社）

港鐵屯馬線今日全線通車，首班特別班列車將於今早5時50分由宋皇台站開出。屯馬線通車儀式昨日舉行，行政長官林鄭月娥 在儀式上致辭時表示，本屆政府提倡「運輸基建先行」，透過鐵路發展等項目開發建屋土地，未來會加緊落實北環線，釋放北區沿線土地發展潛力。宋皇台站的「聖山遺粹」展覽，逾400件宋元時期出土文物昨日亮相，林鄭月娥稱，乘客可於使用鐵路時參觀，享受不一樣的觀賞文物體驗。

大公報報導，全長56公里、全港最長的屯馬線於今日全線通車，宋皇台站的D出入口於清晨5時15分左右率先開放，其他出入口於5時40分開放。

林鄭月娥表示，屯馬線是繼廣深港高鐵香港 段、港珠澳大橋、中環及灣仔繞道、屯門至赤鱲角連接路、香園圍公路之後，本屆政府落成啟用的另一項重大運輸基建。屯馬線共有27個車站，貫穿新界東、西部及九龍地區，令鐵路服務擴至九龍城及土瓜灣，乘客出行更方便，也為整個城市帶來更通達服務。

林鄭月娥稱，興建和營運鐵路一直是香港的城市優勢，本屆政府更提倡「運輸基建先行」，希望以發展包括鐵路在內的項目，開發更加多可建屋的土地。政府會加緊落實北環線，釋放北區沿線土地發展潛力，增加土地及房屋土地，改善新界東及西的運輸連接。而隨着特區選舉制度得以完善，立法會回復理性討論，特區管治效能有望提升，將有利推動大型基建項目發展。

港鐵主席歐陽伯權稱，港鐵會繼續投入資源發展新鐵路，完善香港鐵路網絡，四個項目已展開詳細規畫。

在宋皇台車站的「聖山遺粹──宋皇台出土宋元文物展」昨日開幕，兩個展櫃展示的400多件文物，是宋皇台站建造期間於聖山一帶發現，上溯宋元、下至19世紀末至20世紀中的考古遺存，包括宋代貨幣、宋元時期陶瓷和建築構件等。

古蹟 辦執行秘書（古物古蹟）蕭麗娟表示，宋皇台站古蹟遺址發現共70萬件文物，由古蹟辦挑選400件展品，包括元朝的八卦紋青瓷香爐，藥王像、宋代銅錢100枚、各種青釉瓷碎片及19世紀末至20世紀的日常用器等。

港鐵公司表示，文物展櫃將常設於站內，有興趣參觀的市民不用心急，以後搭車時可隨時觀賞。