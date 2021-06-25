國泰令機組員8月底前打疫苗 違者恐解雇

國泰航空要求機組人員接種疫苗，否則不排除評估他們能否受公司續聘。（中通社資料照片）

香港 國泰航空去信機組人員，要求他們在8月31日或之前接種疫苗 ，否則將會考 慮解雇仍未打針的員工。據香港01報導，國泰航空對外證實這項說法，強調會為未能打針的員工作出短期過度性安排，但日後將檢視未能打針的機組人員的聘用安排，並評估他們能否受公司續聘。國泰又指，現時已有90%駐港機師，以及逾65%駐港機艙服務員已預約或已接種疫苗。

國泰又解釋決定，指因只有全面接種疫苗的機組人員，才可獲准執勤前往若干高風險地區，以及運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。

據報導，國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑向機組人員發出的內部信件。韓兆傑在信中指出，踏入暑假會增加運載量應付需求，惟現時的「閉環式工作」有限制，若機組人員已完成接種疫苗，則往來多地都無須再接受隔離，更能往返多個高風臉地區，經過審慎考慮後，決定所有駐港機組人員，一定要在8月31日或之前打齊兩針。

至於因身體問題而未能打針的雇員，信中表明會設法安頓有關雇員，而有關安排亦只屬短暫安排。韓兆傑更明言，若機組人員在限期前仍未打針，將重新考慮是否繼續聘用，所屬部門將會發布有關詳情。

韓兆傑又指，國泰航空航務董事甘沛思和航空服務董事麥皓雲聯合數周前呼籲接種疫苗後，觀察到預約接種疫苗的機組人員有所上升，現前已有90%機師和65%機艙服務員已接種或已預約接種疫苗，他感激同事樹立榜立。

報導稱，國泰解釋，在編更時，要區分已接種、或未接種疫苗的機組人員，令安排更加複雜和困難，加上在港府「航空氣泡」的政策下，只有已打齊兩針的雇機組人員往返多個高風險地區可豁免隔離。

國泰強調已安排醫療服務商，為所有同事提供接種疫苗前的醫療評估，雖然公司會為未能接種的同事作出短期過渡安排，惟日後仍會檢視未能接種疫苗的機組人員的聘用安排，並評估他們能否受公司續聘。