香港警方擴大逮捕 蘋果日報主筆被拘

港警擴大逮捕行動，香港蘋果主筆李平被捕。（中通社）

香港 警方17日拘捕香港蘋果 日報5名高層後，警務處國家安全處證實，23日晨再在將軍澳區拘捕一名55歲男子，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。該男子現正被扣留調查。

據立場新聞引述消息指出，被捕人為香港蘋果日報主筆楊清奇，筆名李平，現在將軍澳警署扣查中。李平不時在蘋果日報社論「蘋論」署名撰寫文章。警方指出，行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

李平在昨日出版蘋果日報仍有撰寫「蘋論」。文章標題為「不要天快亮還尿床一泡」，內文提到無論是中國的文化大革命時期，還是德國的納粹 當政時期，都是人類文明史上的黑暗時代，「然而，黑暗總有過去的時候，人類終將回歸文明。因此，無論是知識分子、傳媒工作者，還是政治人物、豪商巨賈，身處那樣的時代，都應經受起智慧、良知的拷問，切莫天快亮了還尿一泡在床上，貽笑歷史。」

香港01報導，香港記者協會主席陳朗昇回應指，認為蘋果日報有不少內容與國安法所指的內容無關，事件變相是「連坐法」令其他員工都受影響，又覺得李平只是代表報章立場撰文，做法是「以言入罪」，對此感心寒。記協亦發聲明，強烈譴責警方再次拘捕新聞工作者，認為事件引起社會出現「文字獄」的質疑，最終斷送香港的言論自由。

陳朗昇促請港府信守保障基本法內的新聞自由的承諾，批評港府聲言國安法只影響一小撮人，但蘋果日報有不少非港府所指涉及國安法的內容，今次事件卻「連坐法」使整個蘋果受影響。他作為新聞工作者一員，對此亦感心寒。

對於國安處拘捕李平，陳不滿警方至今未交代案情。他認為李平作為編採人員為報章立場寫文章被捕，明顯是以言入罪，擔心事件影響其他傳媒未來報導新聞的手法，採取「不報不錯」，盼港府停止再針對傳媒。

記協其後發聲明，強烈譴責警方拘捕新聞工作者，亦於此提醒警方及港府，肆意拘捕新聞工作者，只會引起社會上「文字獄」的質疑，最終斷送香港的言論自由。他們要求警方盡快交代案情，亦提醒港府，若傳媒工作者之間彌漫「白色恐怖」，必動搖第四權根基，最終只會影響香港的國際聲望。

對於蘋果日報以及壹傳媒集團旗下各刊物決定停刊，記協表示極度痛心。記協讚掦蘋果系媒體亦為傳媒業培育了大量人才，今次停刊對業界及全港的損失難以量度，又感謝每一位在風眼中緊守崗位的蘋果員工，捍衞新聞自由。

另據明報報導，記協與七個傳媒工會及組織發聯署聲明，稱在政權打壓下，陪伴港人多年的壹傳媒被迫停運，令港人失去一間敢言、堅持捍衛真相的傳媒機構，「我們憤怒！悲痛！」，記協等呼籲業界今天穿黑衣，以示不滿高壓政權摧毁新聞自由，歡迎全港市民響應。