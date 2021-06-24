我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

香港警方擴大逮捕 蘋果日報主筆被拘

香港新聞組／香港24日電
港警擴大逮捕行動，香港蘋果主筆李平被捕。（中通社）
港警擴大逮捕行動，香港蘋果主筆李平被捕。（中通社）

香港警方17日拘捕香港蘋果日報5名高層後，警務處國家安全處證實，23日晨再在將軍澳區拘捕一名55歲男子，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。該男子現正被扣留調查。

據立場新聞引述消息指出，被捕人為香港蘋果日報主筆楊清奇，筆名李平，現在將軍澳警署扣查中。李平不時在蘋果日報社論「蘋論」署名撰寫文章。警方指出，行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

李平在昨日出版蘋果日報仍有撰寫「蘋論」。文章標題為「不要天快亮還尿床一泡」，內文提到無論是中國的文化大革命時期，還是德國的納粹當政時期，都是人類文明史上的黑暗時代，「然而，黑暗總有過去的時候，人類終將回歸文明。因此，無論是知識分子、傳媒工作者，還是政治人物、豪商巨賈，身處那樣的時代，都應經受起智慧、良知的拷問，切莫天快亮了還尿一泡在床上，貽笑歷史。」

香港01報導，香港記者協會主席陳朗昇回應指，認為蘋果日報有不少內容與國安法所指的內容無關，事件變相是「連坐法」令其他員工都受影響，又覺得李平只是代表報章立場撰文，做法是「以言入罪」，對此感心寒。記協亦發聲明，強烈譴責警方再次拘捕新聞工作者，認為事件引起社會出現「文字獄」的質疑，最終斷送香港的言論自由。

陳朗昇促請港府信守保障基本法內的新聞自由的承諾，批評港府聲言國安法只影響一小撮人，但蘋果日報有不少非港府所指涉及國安法的內容，今次事件卻「連坐法」使整個蘋果受影響。他作為新聞工作者一員，對此亦感心寒。

對於國安處拘捕李平，陳不滿警方至今未交代案情。他認為李平作為編採人員為報章立場寫文章被捕，明顯是以言入罪，擔心事件影響其他傳媒未來報導新聞的手法，採取「不報不錯」，盼港府停止再針對傳媒。

記協其後發聲明，強烈譴責警方拘捕新聞工作者，亦於此提醒警方及港府，肆意拘捕新聞工作者，只會引起社會上「文字獄」的質疑，最終斷送香港的言論自由。他們要求警方盡快交代案情，亦提醒港府，若傳媒工作者之間彌漫「白色恐怖」，必動搖第四權根基，最終只會影響香港的國際聲望。

對於蘋果日報以及壹傳媒集團旗下各刊物決定停刊，記協表示極度痛心。記協讚掦蘋果系媒體亦為傳媒業培育了大量人才，今次停刊對業界及全港的損失難以量度，又感謝每一位在風眼中緊守崗位的蘋果員工，捍衞新聞自由。

另據明報報導，記協與七個傳媒工會及組織發聯署聲明，稱在政權打壓下，陪伴港人多年的壹傳媒被迫停運，令港人失去一間敢言、堅持捍衛真相的傳媒機構，「我們憤怒！悲痛！」，記協等呼籲業界今天穿黑衣，以示不滿高壓政權摧毁新聞自由，歡迎全港市民響應。

蘋果 香港 納粹

上一則

香港本土16天0確診中斷 與澳門通關夢碎

下一則

香港人大點名香港01、立場新聞「反中反共亂港」

延伸閱讀

香港壹傳媒「9點半新聞」、線上財經 提早謝幕

香港壹傳媒「9點半新聞」、線上財經 提早謝幕
香港蘋果日報被迫停刊 英國外相痛批中國打壓

香港蘋果日報被迫停刊 英國外相痛批中國打壓
香港蘋果日報周五停運 當天出版100萬份 告別26年歷史

香港蘋果日報周五停運 當天出版100萬份 告別26年歷史
來自香港 CBP截獲價值30萬元勞力士假表

來自香港 CBP截獲價值30萬元勞力士假表

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

2021-06-18 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追