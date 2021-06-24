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香港蘋果日報熄燈 破紀錄印100萬份 凌晨千人搶最後1報

香港特派員李春／香港24日電
創刊26年的蘋果日報於6月24日出版最後一份實體報紙。（路透）
創刊26年的蘋果日報於6月24日出版最後一份實體報紙。（路透）

香港壹傳媒集團昨宣布，香港蘋果日報今天出版最後一份實體報紙，蘋果日報網站昨日午夜後停止更新，香港壹週刊昨也宣布結束營運，近千人頓失工作。蘋果感謝讀者、訂戶、廣告客戶及港人的厚愛和支持，一直與蘋果同行，「在此別過，香港人，珍重」。

香港壹傳媒集團旗下的蘋果日報，創刊於1995年，剛過26周年；同屬香港壹傳媒集團的香港壹週刊，則創刊逾31年，2018年該刊已停印紙版只網上運行。

昨天一早，香港壹週刊社長黃麗裳透過社交媒體發出公開信，宣布停止運營，告別讀者。信中說，「直至今年的6月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，……我告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事」。

而壹傳媒在香港的最後一份媒體「飲食男女」，23日下午亦刊出以「告別」為題的專欄，由作家劉健威撰文指，創刊近24年的「飲食男女」，「到了現在，因為政治原因，正面對停刊命運」。

「飲食男女」總編輯潘惠卿晚上7時在網站刊出「總編輯的話」向讀者讀別，她向身陷囹圄的老闆黎智英、員工、專欄作家、以及讀者道謝，文章以「千言萬語道不盡，唯有感恩掛心頭」作結。

在蘋果日報，有員工表示會工作至最後一刻，也有員工向主管辭職，以免公司要支付額外遣散費用 。

作為香港上市公司，壹傳媒已連續多日停牌。香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，如果蘋果日報停刊，港交所可能認為壹傳媒餘下業務未必足以支持上市地位，有可能除牌，但不代表公司倒閉，只是投資者持有的股份不可交易。

香港新聞組／香港24日電

明報報導，創刊26年的蘋果日報，在港府引用港區國安法拘捕編採人員及凍結資金下難以繼續經營，原擬營運至25日，但在警方昨日進一步拘捕社評主筆後，員工人心惶惶，蘋果最終決定提早告別；壹傳媒旗下壹週刊及飲食男女也宣布停運，近千人頓失工作。

據報導，歐盟及英國外相表示，蘋果停運顯示國安法打壓及扼殺新聞與表達自由；有傳媒學者認為會削弱香港傳媒多元性及減少市民選擇。

報導稱，最後一份蘋果日報印數達100萬份，破創刊以來紀錄。昨日持續有市民到將軍澳壹傳媒大樓外，向蘋果員工打氣並送禮物。晚上有約40人舉起手機燈光揮動，高叫「多謝蘋果」等口號；在天台的約30名員工舉起燈光和應，有人大叫「多謝肥佬黎」、「多謝讀者」、「大家保重」等，有到場支持的前員工感觸落淚。

報導說，執行總編輯林文宗午夜前簽發所有版面後，所有員工向他鼓掌，林文宗則向員工鞠躬，感謝大家「撐住」，其後聯同昨晚剛請辭的副社長陳沛敏走過辦公室中庭，員工站滿中庭樓梯向兩人鼓掌歡呼，並大叫「蘋果加油」。

香港蘋果日報24日出版最後一期報紙。圖為拿著傘的路人在夜幕中走過蘋果日報大樓前，...
香港蘋果日報24日出版最後一期報紙。圖為拿著傘的路人在夜幕中走過蘋果日報大樓前，見證其最後一夜。（路透）

報導指出，壹傳媒工會發聲明，稱過去31年同事時刻守在新聞最前線，發掘不為人知的真相，堅持民主、人權和自由的價值，為港人發聲，「我們即將化整為零，換個方式與大家同行」。

不少讀者為了搶購最後一期蘋果日報，凌晨零時就在書報攤大排長龍。（歐新社）
不少讀者為了搶購最後一期蘋果日報，凌晨零時就在書報攤大排長龍。（歐新社）

另據香港01報導，不少讀者為了購入最後一期蘋果日報，凌晨零時已在旺角西洋菜南街與亞皆老街交界的報紙檔外大排長龍，至凌晨1時半，推算已逾千人排隊，不少記者亦在報檔外進行採訪。

香港 蘋果 投資

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