香港蘋果日報逃不過被迫停刊？港府斷金流的十面埋伏

香港《蘋果日報》在上周經歷被國安法搜查的抄家危機之後，儘管緊急加印了50萬份報紙、繼續照常營運來做為反抗，但壹傳媒公司的困境在政府的步步進逼之下仍未見一線曙光。（美聯社）

「可能幾天之內，蘋果 日報就要被迫停刊。」香港 蘋果日報在上周經歷了被國安法搜查的抄家危機之後，儘管緊急加印了50萬份報紙、繼續照常營運來做為反抗，但壹傳媒公司的困境在政府的步步進逼之下仍未見一線曙光，黎智英的美籍重臣助手—— Mark Simon ——在21日就向路透坦承，報社資金陷入乾涸，無論是員工支薪或印刷成本都捉襟見肘，最快在最近幾天蘋果日報就得被迫停刊。

香港蘋果日報在6月17日遭到港警突襲搜查，壹傳媒行政總裁張劍虹在內等五名公司高層被拘捕，公司資產被凍結1800萬港元、報社部分電腦設備也被「涉嫌國安法罪名」而扣押。一時陷入出刊危機的蘋果日報，旋即趕工加印50萬份報紙，在18日如期發行，也受到眾多香港支持者的買報熱潮，以此寄望蘋果日報可以不畏壓迫繼續營運下去。

買氣旺盛 不敷經營成本

不過當時外界擔憂的是，即便支持民眾的買氣旺盛，但是在公司資產無法自由運用的狀況下，恐怕當前的經營模式不是長久之計，遲早要出現員工支薪窘迫等經營成本的問題。

17日陷入出刊危機的《蘋果》，趕工加印50萬份報紙，在18日如期發行，也受到眾多香港支持者的買報熱潮，以此寄望《蘋果》可以不畏壓迫繼續營運下去。（歐新社）

黎智英的美國籍助手、同時也是長期協助指揮壹傳媒台灣與海外資產的 Mark Simon，在21日路透的專訪中坦承，集團的資金確實陷入危機，

「本來我們認為還可以撐到這個月底，但現在情況愈來愈困難，基本上停刊是幾天內的事了。」

Simon指出的致命問題，是香港蘋果日報已經無法從其他銀行管道取得資金，有合作的供應商想將資金存入蘋果的公司帳戶，都被銀行給拒絕，連蘋果自己也無法查看確認銀行帳戶的實際情況。如果近期都還無法解凍的話，Simon認為接下來蘋果日報發不出700多名員工的薪資，付不了印刷廠的費用，停刊就是遲早的事。

蘋果資金 只夠撐幾星期

在路透的專訪揭露之前，彭博在19日先是透過不具名的知情人士指出，蘋果的資金目前只足夠正常運作幾個星期，董事已有考慮是否透過台灣業務來管理線上捐款，以及透過 GoFundMe.com 集資平台或 PayPal 第三方支付來籌措資金。 彭博也指出，在銀行被迫無法和蘋果日報正常交易的情形下，難保供應商也會跟著斷絕與蘋果的合作，因此現正也在檢查確認印刷廠的紙張與墨水存量，確保近期還可能保持運作的底線。

根據Simon透露的消息，目前公司董事將於21日開會商議，香港蘋果日報的下一步到底該怎麼走。

「本來我們認為還可以撐到這個月底，但現在情況愈來愈困難，基本上停刊是幾天內的事了。」 （美聯社）

現今壹傳媒的資金狀況如何？根據壹傳媒有限公司今年5月26日公告，表示在2021年3月31日，集團中未經審核銀行及現金結餘仍有為5.21億港元（約6710萬美元），並且依然相對樂觀地表示：

管理層認為自2021年4月1日起至少18個月，本集團現有營運資金將保持足夠而無須黎先生提供額外資金。

根據眾新聞報導，經濟分析師羅家聰也指出，這次遭凍結的1800萬港元並不是蘋果日報的全部資產，雖然現有的幾億港元資本並不算高，不過只要「keep住賣報紙、有廣告，理論上不是被人搞，都還可以運作得下去。」只是未料這個樂觀分析，過沒幾天就在公司對外的風聲之中陷入愁雲慘霧。

突襲搜查 港府凍結資產

蘋果日報17日遭到突襲搜查的同時，香港保安局也在同日引用「香港國安法」，控告與該報相關的三間公司「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並且凍結其資產。當中，涉及的三家公司分別是：蘋果日報有限公司、蘋果印刷有限公司、AD Internet Limited，其遭凍結的金額為1800萬，為期兩年。

經濟分析師羅家聰也指出，這次遭凍結的1800萬港元並不是《蘋果日報》的全部資產，只要「keep住賣報紙、有廣告，理論上不是被人搞，都還可以運作得下去。」只是未料這個樂觀分析，過沒幾天就在公司對外的風聲之中陷入愁雲慘霧。圖為香港市民排隊購買《蘋果日報》。 （美聯社）

資產遭凍結，這三間公司在七家銀行的帳戶也即刻被禁止處理相關資產，包括轉帳、融資等服務。此外，警方警告不得在未經保安局的許可下處理「罪行相關財產」，同時也警告任何人、公司、子公司如若協助運作，亦有可能會觸犯「國安法」。換言之，壹傳媒以及其附屬公司都不得為這三間公司提供財政支援，否則皆屬違法。

此舉進而影響蘋果日報內部周轉，甚至可能出現欠薪員工的問題。蘋果日報已在19日召開董事會，初步決定去信保安局申請許可，透過尋求解凍部分資產，避免欠薪問題，若申請失敗，預計將上訴高等法院。唯目前距離蘋果日報六月下旬的固定發薪日已經不足10天，如果最終未能成功發薪，蘋果日報或將觸犯勞工 法例。

對此，勞工局副局長何啟明指出，「凍結資金」與「欠薪」是兩個層次的問題——即便公司資金被凍結，但蘋果日報作為雇主有責任承擔問題、保障員工支薪。

根據立場新聞報導，香港職工會聯盟總幹事蒙兆達認為何啟明的說法「漠視員工生計問題」，並且指出此案未經法庭審訊，是保安局為了執行政治任務所導致的欠薪局面：「保安局完全沒想過員工生計問題，令雇主被逼違法僱傭條例。」他表示，以往處理的欠薪案例多是公司經營不善所致，「從沒見過雇主因為政治原因被凍結資金，進而欠薪的個案。」他直指，即便保安局發出凍結令，也不能罔顧員工生計。

香港職工會聯盟總幹事蒙兆達認為何啟明的說法「漠視員工生計問題」，並且指出此案未經法庭審訊，是保安局為了執行政治任務所導致的欠薪局面：「保安局完全沒想過員工生計問題，令雇主被逼違法僱傭條例。」 （美聯社）

不過關鍵也在於，處境被動的蘋果日報可以如何處理，以及最終決策權又回到哪一方身上？蘋果日報報導，蒙兆達表示在現行法律保障之下，員工若被欠薪超過一個月即可以到勞工處追討薪金。按照程序，勞工處屆時或許只能向保安局尋求解凍資金、處理欠薪問題。然而矛盾之處就在於，「如果到那個時候可以解凍資金，那為何現在無法解凍？」

工會出面 促保安局解凍

另一邊，壹工會則表示可以理解公司難處，且相信公司無意欠薪，畢竟此次事件並非一般的勞資問題。目前，工會僅能促請保安局批准解凍申請，並且持續跟進最新進度。

此外，18日遭到警方逮捕的五名蘋果日報高層，其中壹傳媒營運總裁周達權、蘋果動新聞總監張志偉、以及蘋果日報副社長陳沛敏，在被拘留近40小時後，均獲准保釋，現已釋放。

不過壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光，則依然還押中。兩人雖已於19日在香港西九龍裁判法院提堂，且根據張劍虹、羅偉光的律師指出，兩人將會辭去蘋果日報的所有職務，不再直接或間接參與媒體職務作為保釋條件。然而，法官依然拒絕兩人的保釋要求，將兩人還押，並將此案押後至8月13日再訊。兩人現仍被關押在荔枝角收押所。張劍虹、羅偉光提堂當日，得到保釋的陳沛敏等三人均有到場旁聽。陳沛敏也於散場時接受媒體採訪，表示暫時不會辭職，也會讓報紙繼續如常出版運作。