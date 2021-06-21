香港公民黨區議員再11人退出 只剩5人

香港 公民黨再爆退黨潮！至少十名公民黨成員昨日宣布退黨，有黨內人士承認，退黨的主要原因，與港府即將展開的區議員宣誓有關。有政界人士表示，希望港府在安排宣誓時，即使該議員已不屬於任何政黨，亦要調查其過去有否做出違背宣誓內容的行為。

大公報報導，昨日傍晚，陸續有公民黨區議員宣布退黨，當中包括荃灣區 議會主席陳琬琛、區議員陸靈中、油尖旺區議會副主席餘德寶、深水埗區議員劉家衡及李俊晞、觀塘區議員王嘉盈、沙田區議員陸梓峂及麥梓健、離島區議員李嘉豪、葵青區議員張鈞翹。另外，離島區區議員容詠嫦已於日前退黨。有公民黨黨中人稱，退黨主因與區議員宣誓有關，因宣誓之日逐漸迫近，故須表態。

在2019年的區議員選舉中，公民黨共獲得32個席位，是攬炒派在區議會的第二大政黨。然而，隨著涉參與「35+初選」而被還押的前立法會議員楊岳橋、譚文豪、郭家麒等人宣布退黨，公民黨的退黨潮便愈演愈烈。據了解，經過昨天的退黨潮後，目前公民黨僅剩五名區議員，包括東區區議會主席黎誌強、梁兆新、魏誌豪；沙田區議員容溟舟、陳珮明。

港區全國人大代表陳勇表示，公民黨的退黨潮可以反映，攬炒派擔心因過去的所作所為會受到法律制裁，企圖透過退黨自保。他呼籲市民藉機看清公民黨的本來面目，同時希望港府為區議員安排宣誓時，即使該議員已不屬於任何政黨，亦要調查其仍是黨員期間有否做出違背宣誓內容的行為。