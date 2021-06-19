壹傳媒總裁、港蘋總編遭起訴 歐美譴責 再掀外交戰

香港蘋果日報17日被搜查後，18日大印50萬份，多處報攤銷售一空。（Getty Images）

港警國安處前天大舉搜查香港蘋果 日報、凍結壹傳媒及蘋果日報資產及拘捕5名高層後，昨天已落案檢控壹傳媒行政總裁張劍虹及蘋果日報總編輯羅偉光，指其違反港區國安法 第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

18日下午，港府宣布警察國安處落案檢控張劍虹及羅偉光，指其違反港區國安法，兩人將於19日早上帶到西九龍裁判法院提訊。

港府宣布警察國安處落案檢控張劍虹(右二)，指其違反港區國安法。（美聯社）

同時被捕的壹傳媒營運總裁周達權、蘋果日報副社長陳沛敏、蘋果動新聞總監張志偉三人昨天一直被警方調查，深夜才陸續獲准保釋。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港警國安處18日還向蘋果日報等3間相關公司派遞檢控書，控告他們違反港區國安法罪行，並通告他們須要委派代表，19日早上到西九龍裁判法院應訊。港警17日已宣布凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、 AD Internet Limited三間公司共1800萬港元（約231.8萬美元）資產。

香港警方的行動，在香港引起震盪。香港大學法律學院公法講座教授陳文敏說，警方指有關文章為境外機構制裁提供口實，即使學者文章亦可以被他人使用，認為說法含糊，擔心言論自由縮窄。

他指出，雖然警方持法院搜索票到報社搜證，但附件無提及新聞材料。如果串謀涉及5名高層，為何凍結蘋果日報資產，而非被捕人士個人資產。

身為執業律師的建制派立法會議員謝偉俊也表示，警方指蘋果自前年起，有幾十篇文章涉嫌呼籲外國制裁香港或中國，令部分人質疑國安法追溯力問題。

這起事件也再度掀動外交戰，英國、歐盟和美國先後提出強烈讉責。美國國務院說深切關注香港當局選擇性利用港區國安法任意針對獨立傳媒機構，認為勾結外國或境外勢力危害國家安全的指控完全出於政治動機，要求立即釋放5人。

中國外交部駐港特派員公署稱，堅決反對個別西方國家的政客及外國媒體干涉香港事務和中國內政。

香港新聞組／香港19日電

經歷前日搜捕震盪後，蘋果日報昨如常出報。壹傳媒工會發言人昨晚表示，蘋果日報今天仍會如常出版。據悉，蘋果日報將向保安局申請許可，解凍部分資產向員工支付薪水。據明報報導，一名該報記者表示，希望能與同事作戰到最後，但不諱言內心有掙扎去留，家人擔心其安危。另有員工表示，究竟同事繼續在犯罪場所工作有否違法，以及支薪問題， 管理層都未有一個說法，而由於不少人早前已離職，人手已經不足，昨亦再有人辭職，若更多人離職，運作恐難以維持。