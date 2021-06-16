最新民調：7成反林鄭任特首 4成給0分

香港民意研究計畫最新民調顯示，特首林鄭月娥的最新民望評分為30.3分，較半個月前下跌0.5分，其支持率為16%，反對率為70%。（中新社）

香港 民意研究計畫昨日發放最新官員民望調查結果，70%受訪者反對特首林鄭月娥 出任特首，16%支持，支持率淨值為負53個百分點，較5月下跌4個百分點。其最新評分為30.3，微跌0.5分，同時有43%受訪者給她0分。

明報報導，林鄭月娥昨於行會前見傳媒，被問到她在上任時承諾盡量修補社會撕裂，現時社會撕裂變小抑或變大，以及覺得尚有多少市民希望她繼續服務。她說不會回答這問題，只會說現時每日仍擔任特首，會努力做她的工作。

據報導，香港民意研究計畫於本月7日至10日，就官員民望訪問1008人。除了林太的評分，政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊評分分別為33.2、35.4及24.2。當中張建宗的支持率淨值為負19個百分點，較5月民調顯著上升11個百分點；陳茂波，支持率為25%，反對率為43%，支持率淨值為負18個百分點，是三司中最高；鄭若驊則為負47個百分點。

報導指出，調查結果顯示，反修例風波發生至今兩年，林鄭月娥民望持續處於低位。

此外，中聯辦主任駱惠寧在上周六在論壇表示，中央將繼續堅持和完善「一國兩制」制度體系，「缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新」。

據報導，林鄭月娥昨日在出席行政會議前見記者，回應「電影 檢查條例」修訂指引時說，過去20多年，很多事情都如駱惠寧所說「積非成是」，她形容是「隻眼開隻眼閉」，但要確保一國兩制在港準確全面貫徹落實，需重新檢視每套制度是否與「港區國安法」、一國兩制相適應，並稱任內每一天都會從「撥亂反正、正本清源」角度檢視現行體制、制度、做法、法律，如有需要會「更新、完善」。

報導說，民主黨主席羅健熙認為，自港區國安法傳出立法，政權便很一致地想將香港所有原本擁有的自由、開放空間收窄，從駱惠寧和林太的說法，可預期政府除在電影方面，亦會在其他範疇收窄港人空間，這做法對香港是壞事。