我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

「你撐我 我撐你」 香港端午陸上賽龍舟應節

香港新聞組／香港14日電
香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。圖為陸上龍舟賽事。（中新社）
香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。圖為陸上龍舟賽事。（中新社）

今年端午節是連續第二年逢新冠肺炎疫情肆虐，儘管疫情下水上龍舟活動停辦，有機構昨天在西九龍市區舉辦首屆陸上龍舟賽，此外，不少市民出門購買粽子過節。

香港01報導，14日是端午節，13日由利奧坊協會主辦、中國香港龍舟總會支持的「利奧坊盃陸上龍舟競賽」開鑼，12組參賽隊伍在大角咀利奧坊外的街道參加比賽。

據報導，利奧坊協會代表陳德鳴表示，期望陸上龍舟賽事可成為西九區內年度活動，指有意向港府申請，計畫封福全街舉辦比賽，「距離等於現在龍舟的10倍以上，等於可以有兩隊龍舟比賽。」

香港市民13日在銅鑼灣老字號「老三陽」店鋪，選購琳琅滿目的粽子，準備歡度端午節。...
香港市民13日在銅鑼灣老字號「老三陽」店鋪，選購琳琅滿目的粽子，準備歡度端午節。（中通社）

參賽項目主要分別「競速賽」、「負重競速賽」及「拔河對戰賽」，展現「你撐我、我撐你」的龍舟精神。在拔河對戰賽中，兩艘龍舟尾對尾，中間以繩連繫，參賽隊伍要將龍舟划到終點，或者在計時一分鐘內，較接近終點一方為勝出。

香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面...
香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。圖為參賽者用盡全力比賽。（中新社）

12個參賽隊伍經過一輪龍爭虎鬥後，最終由「合力龍」隊奪冠。隊員張先生表示，這次是首次參與陸上龍舟，對於勝出比賽感開心。他又指，水上和陸上龍舟的分別在於發力位置，水上龍舟是整個槳擺動，陸上龍舟則是在一個位置發力，故姿勢上都有差別，水上是用拉力，陸上則以推力。

香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面...
香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。（中新社）

另一名隊員曾先生指，參賽前未有訓練過，覺得最大分別亦是發力位置，陸上龍舟在地面主要靠磨擦力推動。有隊員笑言這次比賽贏出全因「夠大力」。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂稱，疫情下連續兩年暫停舉辦水上龍舟比賽，指龍舟競渡是香港的傳統文化，故在水上比賽取消後，便開始構思陸上龍舟比賽。鍾志樂指，期望可改善陸上龍舟的器材，例如令龍舟槳更抓地，亦希望龍舟可像海上龍舟一樣，能轉彎和煞停，讓運動員可配合得更好。

陳德鳴指，這次與中國香港龍舟總會合作，冀能多聯繫社區。他又指，希望陸上龍舟可以成為西九的年度活動，盼下年疫情緩和後，可向港府申請，封福全街用作申辦競技活動。恒基兆業地產營業部總經理韓家輝則指，公司一直參與舊區重建項目，亦期望可與居民有更多互動。

香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面...
香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。圖為參賽隊伍在比賽中勝出。（中新社）

香港 疫情 端午節

上一則

成都食品廠檢修 2人掉廢水池 4人搭救未果同遭不幸

下一則

財爺網誌預告：香港失業率 將恢復1年前水平

延伸閱讀

南加河濱男子啟動水上快艇發生爆炸死亡

南加河濱男子啟動水上快艇發生爆炸死亡
反送中2周年千警全港截查 周庭出獄：痛苦的半年終完結

反送中2周年千警全港截查 周庭出獄：痛苦的半年終完結
對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權

對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權
疫下端午 廣州禁賽龍舟 封區居民想吃粽

疫下端午 廣州禁賽龍舟 封區居民想吃粽

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打