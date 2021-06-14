「你撐我 我撐你」 香港端午陸上賽龍舟應節

香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。圖為陸上龍舟賽事。（中新社）

今年端午節 是連續第二年逢新冠肺炎疫情 肆虐，儘管疫情下水上龍舟活動停辦，有機構昨天在西九龍市區舉辦首屆陸上龍舟賽，此外，不少市民出門購買粽子過節。

香港 01報導，14日是端午節，13日由利奧坊協會主辦、中國香港龍舟總會支持的「利奧坊盃陸上龍舟競賽」開鑼，12組參賽隊伍在大角咀利奧坊外的街道參加比賽。

據報導，利奧坊協會代表陳德鳴表示，期望陸上龍舟賽事可成為西九區內年度活動，指有意向港府申請，計畫封福全街舉辦比賽，「距離等於現在龍舟的10倍以上，等於可以有兩隊龍舟比賽。」

香港市民13日在銅鑼灣老字號「老三陽」店鋪，選購琳琅滿目的粽子，準備歡度端午節。（中通社）

參賽項目主要分別「競速賽」、「負重競速賽」及「拔河對戰賽」，展現「你撐我、我撐你」的龍舟精神。在拔河對戰賽中，兩艘龍舟尾對尾，中間以繩連繫，參賽隊伍要將龍舟划到終點，或者在計時一分鐘內，較接近終點一方為勝出。

香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。圖為參賽者用盡全力比賽。（中新社）

12個參賽隊伍經過一輪龍爭虎鬥後，最終由「合力龍」隊奪冠。隊員張先生表示，這次是首次參與陸上龍舟，對於勝出比賽感開心。他又指，水上和陸上龍舟的分別在於發力位置，水上龍舟是整個槳擺動，陸上龍舟則是在一個位置發力，故姿勢上都有差別，水上是用拉力，陸上則以推力。

香港首屆「利奧坊杯陸上龍舟競賽2021」於大角咀利奧坊舉行，比賽隊伍進行別開生面的陸上龍舟賽事，透過獨特活動與市民提前享受端午節日氣氛。（中新社）

另一名隊員曾先生指，參賽前未有訓練過，覺得最大分別亦是發力位置，陸上龍舟在地面主要靠磨擦力推動。有隊員笑言這次比賽贏出全因「夠大力」。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂稱，疫情下連續兩年暫停舉辦水上龍舟比賽，指龍舟競渡是香港的傳統文化，故在水上比賽取消後，便開始構思陸上龍舟比賽。鍾志樂指，期望可改善陸上龍舟的器材，例如令龍舟槳更抓地，亦希望龍舟可像海上龍舟一樣，能轉彎和煞停，讓運動員可配合得更好。

陳德鳴指，這次與中國香港龍舟總會合作，冀能多聯繫社區。他又指，希望陸上龍舟可以成為西九的年度活動，盼下年疫情緩和後，可向港府申請，封福全街用作申辦競技活動。恒基兆業地產營業部總經理韓家輝則指，公司一直參與舊區重建項目，亦期望可與居民有更多互動。