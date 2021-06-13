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全球51城聲援 東京250人持黃傘遊行 倫敦3000人呼口號

香港新聞組／香港13日電
日本東京約250人12日身穿黑衣及手持黃傘發遊行。（Getty Images）
日本東京約250人12日身穿黑衣及手持黃傘發遊行。（Getty Images）

「612」兩周年，全球22個國家包括英、美、德國、加拿大、日本、南韓、台灣、澳洲等地51個城市，昨天也舉行紀念活動。倫敦集會有3000人出席參與，參與者沿路高呼「光時」、「香港人加油」、「香港人反抗」、「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」等口號。日本東京約250人身穿黑衣及手持黃傘，部分人揮動寫有「光復香港，時代革命」字句的旗幟，從新宿中央公園出發遊行。

日本東京約250人12日身穿黑衣及手持黃傘，部分人揮動寫有「光復香港 時代革命」...
日本東京約250人12日身穿黑衣及手持黃傘，部分人揮動寫有「光復香港 時代革命」字句的旗幟，從新宿中央公園出發遊行。（Getty Images）

明報引述法新社報導，主辦單位Act with HK發表聲明稱，香港正處於非常黑暗的時期，面對的打壓一日比一日強，呼籲港人不要放棄，「黎明的一刻終會來到」。有出席集會的流亡立法會前議員，冀海外港人用盡自由，爭取國際關注。

美國紐約12日舉行「反送中兩周年」紀念活動。（Getty Images）
美國紐約12日舉行「反送中兩周年」紀念活動。（Getty Images）

負責籌備及舉辦是次全球連線集會的「攬炒巴」劉祖迪表示，昨日全球共有22個國家共51個城市舉行紀念6.12活動。劉指過去兩年曾被捕、遇襲亦被通緝，但從未後悔。

流亡英國的劉祖迪、立法會前議員羅冠聰均現身，部分英國政界人物也出席。羅冠聰勉勵已離港的港人別被香港不自由的氣氛所困，表示「我們做的每件事都是為了能盡早回到香港，這就是海外香港人的使命」。

澳洲墨爾本12日在聯邦廣場及州立圖書館舉行「612反送中兩周年展覽」，展出包括「...
澳洲墨爾本12日在聯邦廣場及州立圖書館舉行「612反送中兩周年展覽」，展出包括「反送中運動」由來及發展、香港開埠及香港保衛戰等歷史。（Getty Images）

港人組織NSW HongKongers於澳洲雪梨市政廳外集會，約有500人參與。立法會前議員許智峯上台鼓勵海外港人應用盡所有自由抗爭到底，助港人在國際發聲。

墨爾本由於疫情關係，室外活動只容許10人，改在聯邦廣場及州立圖書館舉行「612反送中兩周年展覽」。

德國柏林集會約200人參與。本土民主前線前召集人黃台仰以德語演講。

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