我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

壹傳媒申禁令被駁 法官批：濫用司法

香港新聞組╱香港11日電
壹傳媒創辦人黎智英等人去年被押返蘋果日報調查後，由警車押走。(中通社資料照片)
壹傳媒創辦人黎智英等人去年被押返蘋果日報調查後，由警車押走。(中通社資料照片)

香港警方國安處去年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及多名壹傳媒高層，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。大公報報導，壹傳媒和黎智英等人其後入稟高等法院，除了要求法庭下令警方歸還涉及法律專業保密權的資料外，更申請修改傳票，試圖挑戰警方取得法庭手令的合法性。法官陳嘉信昨頒判詞，質疑黎智英等原告濫用程序，駁回他們的申請。

文匯報報導，陳嘉信在昨日頒下的判詞中指出，案例表明，裁判官簽發手令是司法行為，只能用司法覆核挑戰其是否合法。司法覆核設有門檻，以保障公共機構，倘容許壹傳媒借用民事程序提出挑戰，將剝奪警方享有的保障。

陳嘉信在判詞中強調，香港國安法訂明須有效防範危害國安犯罪，尤其是本案涉及嚴重的國安法罪行，要運用覆核的過濾機制，確保調查人員免受欠缺勝算的挑戰，從而妨礙調查工作有效進行。

報導指出，陳嘉信指出，壹傳媒一方質疑手令的合法性屬司法覆核範圍，現以民事訴訟程序中提出申請，試圖節省申請司法覆核許可的時間，無視申請司法覆核的時限性，更何況它即使現在申請司法覆核質疑手令的有效性或合法性，亦可能會因理據不足或超過時限而被拒批申請許可。故此，他認同警方指壹傳媒是次申請是濫用程序。

據報導，判詞指出，要求執法部門在完成調查和刑事檢控之前歸還資料，並無法律基礎，而要求法庭在刑事調查未完成時判斷哪些資料有關，是不可能的任務，若在調查程序完成前頒布禁令，就會對調查造成阻礙，因此拒絕發出臨時禁制令

黎智英 香港 臨時禁制令

上一則

從棺木到演出服…山東曹縣的「崛起密碼」

下一則

畢業贈言上熱搜 河南師：累了躺平但別一直躺

延伸閱讀

港保安局長警告銀行 處理黎智英資產恐判7年

港保安局長警告銀行 處理黎智英資產恐判7年
香港反送中十一遊行開審 黎智英等10人認罪

香港反送中十一遊行開審 黎智英等10人認罪
黎智英遭凍結資產 梁振英促香港壹傳媒揭影響

黎智英遭凍結資產 梁振英促香港壹傳媒揭影響
國安法首例 港凍結黎智英4500萬美元資產

國安法首例 港凍結黎智英4500萬美元資產

熱門新聞

圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏