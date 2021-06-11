壹傳媒申禁令被駁 法官批：濫用司法

壹傳媒創辦人黎智英等人去年被押返蘋果日報調查後，由警車押走。(中通社資料照片)

香港 警方國安處去年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英 、其兩名兒子及多名壹傳媒高層，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。大公報報導，壹傳媒和黎智英等人其後入稟高等法院，除了要求法庭下令警方歸還涉及法律專業保密權的資料外，更申請修改傳票，試圖挑戰警方取得法庭手令的合法性。法官陳嘉信昨頒判詞，質疑黎智英等原告濫用程序，駁回他們的申請。

文匯報報導，陳嘉信在昨日頒下的判詞中指出，案例表明，裁判官簽發手令是司法行為，只能用司法覆核挑戰其是否合法。司法覆核設有門檻，以保障公共機構，倘容許壹傳媒借用民事程序提出挑戰，將剝奪警方享有的保障。

陳嘉信在判詞中強調，香港國安法訂明須有效防範危害國安犯罪，尤其是本案涉及嚴重的國安法罪行，要運用覆核的過濾機制，確保調查人員免受欠缺勝算的挑戰，從而妨礙調查工作有效進行。

報導指出，陳嘉信指出，壹傳媒一方質疑手令的合法性屬司法覆核範圍，現以民事訴訟程序中提出申請，試圖節省申請司法覆核許可的時間，無視申請司法覆核的時限性，更何況它即使現在申請司法覆核質疑手令的有效性或合法性，亦可能會因理據不足或超過時限而被拒批申請許可。故此，他認同警方指壹傳媒是次申請是濫用程序。

據報導，判詞指出，要求執法部門在完成調查和刑事檢控之前歸還資料，並無法律基礎，而要求法庭在刑事調查未完成時判斷哪些資料有關，是不可能的任務，若在調查程序完成前頒布禁令，就會對調查造成阻礙，因此拒絕發出臨時禁制令 。