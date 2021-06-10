月底接種疫苗未達7成 香港半島酒店擬裁員

香港半島酒店表示，在月底前若未能達到70%接種率，不排除裁員。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 重創旅遊業，本地酒店首當其衝，早前向員工推出獎勵打針計畫的半島酒店，近日發出內部通告表示，對拒絕打針的員工感到失望，若該酒店在6月底前未能達到70%接種率，唯有開源節流，包括可能裁員。有立法會議員關注，港府會否設疫苗 接種時限，市民若在限期後才打針是否須付費。

大公報報導，半島酒店早前提出，員工在8月31日或之前完成打兩針，可獲2000元（港幣，下同，約257.7美元）及兩天有薪假。據悉，酒店近日貼出告示稱，母公司香港 上海大酒店有限公司營運總裁包華表示，對拒絕接種的同事感到非常失望，若酒店在6月底前未能達到70%接種率，公司或只能採取措施開源節流，當中或包括裁員。

另據文匯報報導，接種新冠疫苗是不少行業的「救命草」，尤其服務業與市民的接觸機會多，從業員接種疫苗有助行業正常運作及復甦。半島酒店日前發出內部告示，指接種疫苗能保護員工及家人，達至群體免疫，長遠有助通關重新迎接旅客，讓酒店業重生。

通告指，雖然集團酒店業務持續錄得虧損，集團去年損失20億元，目前每月虧損約6000萬元，但旗下香港酒店至今並沒有裁員，而旗下海外酒店已有約2000名同事失業，認為公司向員工展示的忠誠應是雙向。

半島酒店昨日回覆查詢表示，新冠疫情持續為集團業務帶來負面影響，集團只希望就新冠疫情所帶來的巨大挑戰作一個反映現實的陳述，無強迫員工打針，期望8月底前有七成員工接種。

報導稱，酒店及餐飲從業員協會總幹事梁靜雯昨表示，告示其實於5月中已在員工之間傳閱，至今未有收到員工求助，反而有不少員工表示理解，指半島酒店只是陳述其困境，未有感到受壓。

此外，香港新冠疫苗接種計畫開打逾百天，越來越多數據印證疫苗安全。港府昨日公布最新新冠疫苗接種監測數據，截至6日晚上的過去一星期，衞生署共接獲166宗針後異常事件報告，公立醫院過去約一個月有3349名病人死亡，與疫苗開打前相若。接種者出現各種嚴重問題的比率亦較沒有打針的群組低。