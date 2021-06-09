又現不明感染源 入境香港擬驗抗體 澳門準備全民測核酸

香港有意為入境人士再檢驗抗體。圖為乘客乘搭台灣航班抵達香港國際機場資料圖。(中新社資料照片)

香港 再現源頭未明的感染個案後，香港特首林鄭月娥稱感到失望，有意為入境人士再檢驗抗體。澳門 受廣東疫情威脅，決定展開全民核酸檢測 。

香港特首林鄭月娥8日說，香港經歷30多日完全沒有本地確診個案之後，出現一宗源頭未明、帶有傳播力較高的變種病毒個案，連帶患者的母親和姊姊也染疫，她稱對之感到有點失望。

林鄭月娥說，當局正研究為抵港及檢疫人士檢驗新冠病毒抗體，香港衞生防護中心正研究檢驗的地點及方式。她稱香港已經採取全世界幾乎最嚴格的檢疫措施，但任何加多一重保護的措施，當局原則上都會支持。

她又稱，香港本輪社交距離措施將於10日凌晨到期，香港政府自公布以疫苗接種為基礎的「抗疫新路向」後，會有序、保守、慢慢調整措施，但由於出現源頭不明的確診個案，很多追蹤調查和檢測工作仍在進行中，目前不是適當時候放寬措施，希望受影響處所的負責人諒解。

廣東疫情告急，澳門高度緊張，澳門6月9日起再收緊防疫措施。除原有進入賭場、酒店、公共部門須出示綠色健康碼之外，將要求進入由市政署發牌任何有堂食的飲食場所，包括餐廳、粥麵店等，亦要出示當日有效的綠色健康碼。如無電子健康碼，可以接受當日有效的紙質打印健康碼，食肆需要登記資料，當局表示，不接受口頭的申報聲明。食肆除了不可讓紅碼人士進入，黃碼人士亦不能堂食，只能外賣。如果食肆不按指引，最高可判監六個月或六十天罰金。

澳門政府放風說，正準備在澳門實施全民核酸檢測，強調現時處於籌備階段，例如物色場地、儀器設備及人手調配等，暫時未有具體施行日程，會按疫情變化和需要再決定檢測的規模。