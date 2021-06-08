香港航空再傳裁員 規模或逾千人 占全體員工一半

香港航空傳將再次裁員，或將暫停營運A320客機。圖為香港國際機場大量停航的香港航空客機。（中新社資料照片）

受疫情 影響，去年已經兩度裁員的香港 航空公司，傳出管理層正研究節流方案，可能再裁減全體員工的一半，即約1000人，或者將暫停營運A320客機。香港航空目前擁有32架飛機，當中12架為A320客機。

大公報報導，疫情下全球旅遊業陷寒冬，航空市場首當其衝。早前屢傳財困、惹上欠款訴訟的香港航空，或將裁員逾千人。有消息稱，港航將會暫時主攻貨運業務，全數停運A320型號客機一年，占港航機隊約三分之一，而往來上海的航班亦會削減至每星期一班。

據了解，港航向員工發出的內部信表示，為確保集團在充滿挑戰的環境下維持經營，將進行內部架構重組，以令團隊更精簡、有效，確認細節後盡快公布。信中又表示，港航業務在過去一年飽受疫情衝擊，航空需求急挫，公司雖曾兩度嘗試扭轉劣勢，但始終未能成功，即使實施無薪假、專注貨運等措施，相信長遠亦難以持續。

據悉，港航目前每星期只有一班載客客機，首季載客量少於8000人。有報導稱，港航短期內只會營運8架A330機隊，12架A320空中巴士則會全數停運。根據港航網頁，現時港航共有32架客機，其中12架為A320。

香港航空早前曾申請港府提供的「保就業 」計畫，兩輪承諾受薪僱員人數均為2940人，共獲得約1.5億元（港幣，下同，約1933萬美元）補助。

但在「保就業」計畫前及結束後，港航早前已分別裁員兩次，共有650人受影響。此外，香港航空早前也曾遭指控未完全遵守「保就業」計畫相關規定，被要求退還未用於支付員工薪資的補貼金額，或就未達承諾僱用人數繳納罰款。

香港航空對此表示，公司已向港府解釋在首輪保就業計畫中，承諾員工人數不足原因，而港府發放第二輪資助時已扣除罰款。

香港航空曾於去年2月裁減400名員工，去年12月再度裁減250個空服員。