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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

公海遊郵輪下周到香港 「打針才准出遊」

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

郵輪「公海遊」最快7月底恢復，香港公務員事務局局長聶德權昨日說，未來包括出遊等活動，都會以已經接種疫苗作基本條件。

大公報報導，商務及經濟發展局局長邱騰華則表示，最快下周到香港的郵輪不會即時靠岸，因港府對於郵輪的防疫要求較岸上更嚴謹，會要求船員先完成隔離檢疫、完成接種疫苗及作定期檢測。參加的乘客則需出示上船前48小時的陰性核酸檢測證明，及完成接種疫苗滿14天。至於香港與新加坡的旅遊氣泡措施，邱騰華說要再與新加坡當局商討，雖然當地疫情好轉，但仍要視乎未來一、兩周情況，方能評估是否安心重啟安排。

香港電台報導，聶德權昨天在一個電台節目表示，若新一波疫情來臨，當局為避免一刀切停止社會上的活動，沒打疫苗的巿民必須繼續按社交距離措施及加強檢測處理，而已打疫苗巿民的安排就可以放寬；他並希望外界不要將有關做法貼上標籤、認為是懲罰措施。

另據文匯報報導，新冠肺炎疫情爆發初期，香港一罩難求，工聯會隨即成立口罩工場，向長者、基層家庭等弱勢社群贈送000萬個口罩，以解決燃眉之急。隨着防疫物資供應回復穩定，口罩工場於昨日舉行閉幕儀式。政務司司長張建宗在閉幕儀式上呼籲市民盡快接種新冠疫苗，早日為香港築起免疫屏障，創造最有利於香港經濟復甦，百姓生活恢復正常的主要條件。

香港 疫苗 檢測

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