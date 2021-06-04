重兵戒備 7000港警圍封六四活動

4日是「六四事件」32周年，香港警方如臨大敵，將部署7000名警員在重點地方戒備。圖為去年支聯會不理會禁令，在維園舉辦「六四」集會。（中央社資料照片）

六四 事件32周年，香港 警方指有人號召集會，動員7000警力全港戒備，不排除封鎖維多利亞公園。年年發動六四遊行 和燭光晚會的香港支聯會說，無計畫集會亦停止六四活動的宣傳。

香港支聯會早前申請六四遊行和維園燭光晚會，警方以防疫為由禁止，但港警消息稱，因應有人在網上號召6月4日參與集會，經評估後，決定6月4日動員7000警力，在全港多區戒備，較原本打算動員的5000警力增加約四成。

香港警方又說，在維園將部署約3000警力，亦不排除6月4日按實際情況引用「公安條例」，封閉部分地方，如果認為維園有人聚集，會暫時封閉有關區域，會先考慮原本計畫集會的地點，即維園草坪、足球場及籃球場，同時相關通道亦可被封閉。

除了維園是重點，港警還稱會留意一些可能聚集的地點，包括旺角朗豪坊外、尖沙咀海傍及沙田大會堂外的百步梯等。至於是否違法要視乎行為舉止，如果有人在維園一帶穿黑衫黑褲、喊口號及點燭光等，可能會視為與被禁止的集會有關。

支聯會常委麥海華說，警方不批准六四維園集會，支聯會無計畫舉行集會，亦停止宣傳。但相信人心不死，燭光不滅，希望香港市民用自己方式去追悼。

麥海華又說，支聯會內部無討論過解散，支聯會無權無勢，多年來都以和平理性合法方式進行活動。 六四紀念館涉嫌未領取娛樂場所牌照而閉館，要諮詢法律意見，預料六四前未能重開。

行政會議成員湯家驊說，香港沒有法例禁止悼念六四，但是否犯法，就要視乎有無違反限聚令及港版國安法。如果只是悼念六四，手持燭光不會犯法，但如果有人有協議及共同目的，即使分成多組，在不同地方悼念，又能證明有組織策畫要顛覆國家政權，就有可能犯法。

美國駐港澳總領事館勸喻職員，6月4日避免前往維園，預計香港警方會在各區拘捕非法聚集人群，亦會在維園設路障搜查，呼籲職員留意情況。

過往遙距參加香港維園燭光晚會的六四受難者家屬組織「天安門母親」說，香港無悼念六四的權利，無可理喻。

「天安門母親」發言人尤維潔接受港媒訪問時說，今年是港版國安法實施後首個六四，不少人有一個疑問，悼念六四的燭光，以後是否還可以在維園燃點。紀念六四慘案是愛國行為，如果香港連悼念六四的權利都沒有，是無法理喻。