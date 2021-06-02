民研：港人挺平反六四 跌至47% 17年新低

六四 事件32年，香港 民意研究所昨日公布年度調查結果，「支持平反六四」的受訪者比率跌至47%，是2004年以來最低；至於「認為應該解散支聯會」的比率為28%，為28年有紀錄以來新高。支聯會秘書蔡耀昌認為，市民「支持平反六四」的整體態度並沒有改變，但因目前的政治風險高，短期內或出現無力感。

明報報導，香港民意研究所於上月17日至21日，隨機以電話訪問1004名香港居民。結果顯示，受訪者的主流意見繼續認為北京當局當年錯誤處理六四事件（54%）、北京學生做法正確（42%）及支持平反六四（47%），但全部數字較一年前大幅下降；其中，「支持平反六四」的比率顯著下跌13個百分點，是1997年以來第三低。

另外，過半數受訪者（51%）認為港人有責任繼續推動中國民主發展，而更多受訪者（53%）認為港人有責任推動中國經濟發展，較去年大幅上升8個百分點。

支聯會方面，受訪者對該會的最新評分為45.5，28%受訪者認為應該解散支聯會，是1993年有紀錄以來最高，而反對解散者占38％。蔡耀昌表示，市民對支聯會的認同下降，該會須正視問題，但他分析轉變源於社會、政治氣氛改變，在高壓政治環境下，行事的風險增加，市民看不到「平反六四」的機會，短期內或出現無力感；加上疫情推高失業率，導致市民轉為專注經濟發展。

至於支聯會的發展，蔡耀昌表示該會仍正常運作，冷靜應對這波低潮。支聯會連續兩年被禁於維園舉辦六四集會，他說仍有信心日後能重返維園，希望市民不要絕望。

另據美國之音報導，社運人士王婆婆星期日獨自一人到毋忘六四大遊行 原定的起點舉起示威標語，隨後走向遊行原定終點中聯辦，被大批警員包圍，一度以涉嫌違反公安條例被拘捕的王婆婆，在警署扣留一晚之後被釋放。

媒體詢問王婆婆在六四前夕被捕，是否反映今年六四當晚，市民只要手持燭光或者相關標語，在六四燭光集會原定的地點銅鑼灣維多利亞公園一帶出現，都可能被警方拘捕？蔡耀昌回應，對王婆婆案件感到非常震驚，他認為亦反應支聯會評估今年悼念六四會有更大的政治及法律風險成真，呼籲市民靈活應對。