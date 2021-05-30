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香港棄過剩疫苗蝕8億公帑 影響後續採購

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

已抵港的84萬劑復必泰疫苗即將於8月過期，以目前的每日接種速度計算，屆時或有近8萬劑復必泰疫苗過期，涉1200萬元（港幣，下同，約154.6萬美元）的公帑，加上已訂購、仍未運抵港的550萬劑復必泰，可能需要捐予其他有需要地方，最多逾8億元（約1.03億美元）公帑付諸東流，更可能妨礙日後港府採購疫苗的工作，影響深遠。有專家建議應增加接種疫苗的誘因，並研究盡快降低接種的年齡限制。

文匯報報導，香港諷刺地出現「疫苗過剩」的情況，已抵港的復必泰疫苗隨時因過期而要捐予其他地方，甚至扔掉。

香港開展新冠疫苗接種計畫已有3個月，但兩劑的接種率仍不足13%，與群體免疫目標相差甚遠。由於復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，自生產後計算的使用期限較短，料抵港後約三、四個月就到期，故香港庫存的84萬劑復必泰疫苗將於8月中過期。

還有550萬劑未運抵 

據報導，港府發言人指出，社區疫苗接種中心每日最多可接種超過4萬劑疫苗，但市民實際的需求近期漸趨疲弱，平均每日在網上預約約1萬劑量。隨著歐洲本月25日宣布計畫7月開放疫苗證書通關安排後，獲歐洲認可的復必泰疫苗預約數字有所提升，25日至28日各有約1萬400人至1萬5300人預約接種復必泰。

翻查資料，歐盟去年向輝瑞訂購疫苗合約，定價為每劑15.5歐元（147港元），以每劑147元計算，或將浪費1176萬元公帑。值得留意的是，港府一共訂購750萬劑復必泰疫苗，扣除已運抵香港的疫苗，有550萬劑疫苗未付運，但仍要找數，以每劑147元計算，涉及公帑逾8億元。

捐贈涉及運費 銷毀可能性高

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗於8月中用不完，一定會造成浪費。他相信屆時疫苗被銷毀的可能性較高，因捐贈疫苗還涉及一定的運輸費，增加支出，「港府要聯絡藥廠去處理，要收幾多錢，無人知，因為全球都未有先例。」他相信，是否捐贈必須在7月中決定：「港府無可能8月先捐畀其他地方，因為你都要畀時間其他地方準備幫當地市民接種，咁就會考起港府啦，要捐幾多？捐得多，香港市民又可能唔夠用。」

疫苗 香港 低溫

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