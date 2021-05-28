港禁六四遊行、燭光晚會 支聯會要上訴

香港警方通知，禁止6月4日的維園晚會。圖為2019年維園晚會。(路透資料照片)

香港 警方昨天下午通知，根據「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」，反對30日的「毋忘六四 」大遊行 及禁止6月4日的維園六四晚會。計畫主辦遊行和燭光晚會的香港支聯會說，將向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。

去年六四遊行和維園六四燭光晚會，香港警方以疫情為由禁止。今年是港國安法實施後第一個六四周年紀念，香港支聯會原計畫5月30日舉辦「毋忘六四」大遊行，及6月4日晚在維多利亞公園舉辦六四燭光悼念晚會。這是香港警方連續第二年反對紀念六四的遊行，以及禁止舉辦維園六四燭光晚會。

香港支聯會說，將會根據「公安條例」，向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，期望委員會盡快安排上訴聆訊，讓市民可以在合法及安全的情況下悼念六四。支聯會認為，悼念「六四」是香港人過去31年的集體回憶，將繼續爭取市民合法悼念「六四」的權利。

香港民主黨主席羅健熙說，遊行集會權利不應輕易被阻撓，但過往兩年香港都無法舉行合法的遊行，是侵害市民表達聲音的權利。舉行六四集會，被視為香港本地民主自由空間的指標。他相信，支聯會、民主派人士及不少市民對六四事件情感強烈，不論支聯會最終有什麼抉擇，香港市民都會用自己的方法悼念六四。

港府保安局長李家超稱，警務處長是根據公安條例的權力，考慮實際情況下，包括限聚令和公共秩序等，作出決定；當處長決定反對遊行或集會後，相關活動就是未經批准集結，任何人不應參與、宣傳、或者公布有關活動，否則是違法。

李家超警告說，任何人如果嘗試挑戰法律，不論是限聚令、「公安條例」或港區國安法，警方都會依法嚴肅處理。