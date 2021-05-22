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香港政府「谷苗」 大學校長也出手

香港特派員李春
香港科技大學發電郵給師生，稱「鼓勵」所有學生、教職員和外判商員工打疫苗，若因健康問題不能打針，要定期向學校提交檢測證明。圖為地標「紅鳥」。(取材維基百科)
香港科技大學發電郵給師生，稱「鼓勵」所有學生、教職員和外判商員工打疫苗，若因健康問題不能打針，要定期向學校提交檢測證明。圖為地標「紅鳥」。(取材維基百科)

香港人特別愛用「催谷」二字，大意是強力推動某事按某種意願發生或發展，但「催谷」已變成報章書面語，而谷字意思就是升，口語中一般直接「谷」將上去。香港這些天正要「谷」的，是疫苗接種。

21日這天，香港新冠肺炎確診本地個案連續第五日零確診，官府還是有些焦急，生怕這「清零」的過程有誤，也即盼望香港能連續14天本地確診零個案，那就能跟澳門談港澳間的小通關了。那是在跟新加坡的「航空旅遊泡泡」再次擱淺後，港府想跟澳門談簡易通關，澳門特首不客氣，一句14日「清零」再談就懟了回來。

但香港這邊各路商家忍不住了，特別是那些原來火紅的科創跨境企業，原來人員在香港深圳兩邊走，現在強制隔離措施，香港人過不去，深圳人過不來，不少企業等同業務停頓，於是透過建制派議員、政客等向港府施加壓力。跟大陸地方談這事不易，港府一肚子苦水。

於是希望放到「谷苗」上，希望香港能透過疫苗接種，有跟大陸簡易通關的入門條件，然後最好是「谷苗」後能「清零」。

香港的多間大學校長，現在最聽號召，那些校長又能想出些招數，先是香港中文大學發明出疫苗和宿舍掛鉤，學生住宿舍要接種疫苗，不接種就要每隔兩星期檢測一次，同時對職員熱切呼籲，盡早接種。香港大學上星期說只是鼓勵，有否接種疫苗不是分配舍堂宿位的考慮因素，但說法改了，最新決定8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種新冠疫苗，要不就得自費每周檢測一次。

香港科技大學更上層樓，星期五傳出其管理層致信全校師生，鼓勵所有學生、職員及在校承辦商在新學期前接種新冠疫苗。若因健康理由不能接種疫苗，須向校方定期提交病毒檢測結果。科大學生會發言人麥嘉俊隨即質疑，有關安排變相強迫學生接種疫苗，因為學生如需要整個學期自費定期檢測，會成為學生的經濟負擔，變相令學生轉而接種疫苗，又說留意到接種疫苗相關的負面消息。

香港 疫苗 檢測

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