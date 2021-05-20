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擔心副作用、技術未成熟 部分港人不想打疫苗

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

港府正要求藥廠提交12至15歲者接種新型冠狀病毒疫苗資料，供專家評核以降低接種年齡。不過，有4名受訪的中學生擔心副作用及技術未成熟，表示無意打針。

明報報導，有學生稱，香港出現多宗打針後不適，朋友打針後亦有肌肉疼痛等副作用，呼籲港府「唔好攞我哋市民『教飛』」；另有學生說港府過往施政差，即使當局提供數據指疫苗有效預防新冠病毒，他亦不太信任。

據報導，現有新冠疫苗接種年齡下限為16歲，據港府統計處，若放寬打針年齡至12歲，將多約24萬人合資格。至18日，有119萬3615人接種首針，占人口18.2%，當中16至19歲接種率偏低，僅7.24%。

報導稱，中四生劉同學已滿16歲，現沒考慮打針。他說疫苗一般需經長時間研發，但新冠疫苗在短時間推出，認為技術尚未成熟，「感覺很不安全」。他又說，身邊只有一兩個朋友因需出國參與體育比賽才打針，多數朋友認為無需要接種，故較少談論打針與否。

報導說，下個月滿16歲的姚同學亦對打針表示「完全無興趣」，認為疫苗仍在試驗階段，「不打（針）可能平安無事」。他又說有朋友打針後「右手郁唔到」，相關副作用令他無意打針；若有較多年輕人打針數據才會考慮，又稱當局若准學生打針後放假、放寬更多社交距離措施等，會吸引他打針。

報導指出，今年14歲、讀中二的葉同學稱，其父打針後發燒，休息數日才痊癒，他覺得疫苗副作用大，故暫不敢打針。其孿生兄說，每日見新聞有人打針後不適，對此感擔心。

疫苗 社交距離 肌肉

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