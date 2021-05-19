香港連2天本土零染疫 港客飛上海隔天確診

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 連續兩天本地零確診，昨日新增1宗輸入個案，患者為16日由印度抵港的42歲男船員，乘卡塔爾航空QR818班機，無病徵，衛生防護中心將作進一步檢測 ，以確定他是否帶變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日接受電台訪問時指出，相信香港疫情在短期內可做到零感染，但要長期維持清零有難度，強調要港人廣泛接種疫苗才有出路。

文匯報報導，上海市衛健委昨日通報，5月17日有4例境外輸入新冠肺炎確診病例，均為中國籍，其中1例來自香港。這名病患此前在港生活，16日自香港出發飛抵上海，因其有徵狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離，其後確診。

台抵港家居檢疫者須住酒店

台灣 地區與新加坡疫情升溫，台灣地區的個案更涉及變種病毒株，香港特區政府進一步收緊早前已從台抵港人士檢疫安排，安排於15日或之前抵港並正進行家居檢疫人士，須轉至入住衛生署的檢疫酒店以完成餘下強制檢疫期。

香港特區政府加強已從台灣地區及新加坡抵港的人士的強制檢測安排，為盡可能減低輸入個案的風險，規定從台灣地區及新加坡抵港人士，在抵港第19天接受強制檢測並有結果前，必須留在居住地點、私人處所或檢疫令上指明的檢疫地點；已完成接種疫苗、須強制檢疫7天的人士，就要在抵港第12天接受強制檢測並有結果前，留在有關指定地點，同時要在抵港第16天及第19天再次接受強制檢測。若因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭交通工具，只可乘搭的士，中途不得下車。