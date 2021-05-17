香港四月嬰染雙重變種病毒 台疫情升溫 港人探親急返

港府16日晚宣布由17日零時起，收緊從台灣抵達香港人士的檢疫及檢測要求。圖為乘客搭台灣航班抵達香港國際機場。（中新社資料照片）

香港 昨日新增四宗新冠肺炎確診個案，唯一的本地個案涉及一名四個月大男嬰，帶有雙重變種病毒，屬於本地變種病毒群組相關個案，該群組源於一名在檢疫酒店染疫後進入社區的印度裔男子，至今累計11人確診。香港近日疫情 漸趨平穩，但日前再出現源頭不明本地個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈。食物及衛生局局長陳肇始承諾會多做幾層追蹤，並會繼續監察台灣 、安徽的疫情，適時收緊入境安排。

大公報報導，昨日確診的四個月大男嬰無病徵，驗出帶有N501Y及E484K變種病毒株。衛生防護中心稱，他是早前確診的菲裔女護士兄長的兒子，上月曾隨爸爸、媽媽參加了柴灣、深水埗兩場聚會。

至於昨日新增的三宗輸入個案，分別涉及俄羅斯、印度返港人士和一名印傭，全部人無病徵，當中印度抵港女子帶有L452R變種病毒。

香港早前一連七天未有本地無源頭個案，但前天一名四歲男童確診，令紀錄斷纜。陳肇始表示非常擔心，當局會加強個案追蹤工作，找多幾層密切接觸者。至於為企業員工上門打針的外展接種疫苗服務，陳肇始表示，外展接種的服務不會少於接種中心可提供的服務，當局會小心處理。

香港進一步收緊台灣抵港者檢疫要求

台灣疫情嚴峻，單日再破紀錄增加206宗本土確診個案。港府14日曾發出通知，要求所有曾在台灣停留的抵港人士必須在指定酒店強制隔離檢疫14天，不能選擇居家檢疫。香港電台報導，港府今天起進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，所有登機當天或之前14天曾逗留台灣的香港居民，須持有陰性檢測證明，其中未完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店隔離21天，完成接種疫苗人士須在指定酒店檢疫14天。有返港人士形容，台灣疫情開始「升溫」，故急撲檢疫酒店返港。呼吸系統科專科醫生梁子超認為當局應該不論是否已接種疫苗，劃一要求所有從台灣抵港人士強制檢疫21天，相信會較穩妥。

另據香港01報導，昨早上起陸續由台北、高雄、台中的航班抵港，乘客完成檢測後，須經指定通道，再乘坐專車到檢疫酒店。由台中返港的李小姐戴上眼罩防疫，形容台灣疫情近日升溫，4月初因探望父親回家，因擔心隔離期會再延長至21天，故決定盡快返港。她說，由於港府突然宣布收緊檢疫安排，需急撲酒店，「少少唔方便，但公眾安全最緊要。」

另外，亦有留學生一早計畫好昨日由台北返港，直言台灣近兩日疫情較嚴重，但未見市面上有搶購潮，亦未聞有同學因疫情返港，「香港同台灣都做得好。」