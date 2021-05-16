疫期上網課 逾半香港學生愛打機 6成家長有壓力

不少家長反映青少年比以往花更多時間「打機」，或一邊「打機」一邊上網課。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 下，學校紛紛改以網上教學形式授課，不少家長反映青少年比以往花更多時間「打機」，或一邊「打機」一邊上網課，擔心影響子女學習表現，並觸發親子 衝突。有昨日公布的調查發現，超過一半受訪中小學生疫下「打機」時間增多，近64%家長因子女長時間「打機」感到有壓力。

香港 文匯報報導，基督教服務處於2月至3月訪問2020名中小學生及1100名家長，超過一半受訪學生表示在疫情期間用多了時間「打機」，而年級愈高情況愈普遍。其中，75.7%受訪者解釋「打機」是為了減壓，71.9%是因為生活苦悶，64.5%自覺「打機」技術高，而50.5%則因為不想面對現實生活的不快而選擇「打機」。

受訪家長中，63.9%因為子女多了時間「打機」而感到有壓力，當中近六成家長表示，不理解子女為減壓及逃避現實而「打機」。

據報導，陳小姐與16歲的兒子相依為命，她昨日在記者會上表示，兒子在疫情期間改上網課後，就經常邊上網課邊「打機」，而在空餘「打機」時情緒起伏不定，起初令她不知如何是好，後來她見兒子準時上網課，又會按時完成功課，慢慢學會信任兒子。

她說，若真的需要勸說亦都會先待兒子冷靜才進行，避免成為「炮灰」，母子間因而多了溝通與協調，親子關係大大改進。