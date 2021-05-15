國安法首例 港凍結黎智英4500萬美元資產

壹傳媒創辦人黎智英（中）持有的壹傳媒有限公司股份，及其擁有的三間公司於銀行帳戶內的財產遭凍結。（本報資料照片）

香港 保安局昨天宣布，根據「港區國安法」第43條「實施細則」附表三，發出凍結財產的書面通知，凍結壹傳媒創辦人黎智英 持有71%壹傳媒有限公司的股份，以及其擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產；據了解，共涉4個銀行戶口。

黎智英被控欺詐及違反港版國安法等罪名，目前仍拘押中。有消息稱，去年8月因涉違國安法被捕的黎智英，當時黎智英個人戶口已被凍結5000萬元資產。

據壹傳媒有限公司2019年至2020年報，黎智英持有71.26%股份，約市值3.49億港元（約4510萬美元）。壹傳媒行政總裁張劍虹表示，黎智英被凍結資產事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及「蘋果日報」的運作及資金財務絕不受影響。蘋果日報副社長陳沛敏在facebook表示，該報今天照常出街。

壹傳媒料不會被停牌

有會計師分析稱，黎智英並非壹傳媒董事會成員或管理層，他個人資產及持股被凍結，壹傳媒資金鏈、營運及業務都不受影響，也不會被要求停牌，當然也不會影響小股東權益。金融界議員陳振英則表示，上市公司大股東股份被凍結，不會影響公司運作，只是股份不能買賣；但若公司想發新股，就可能受影響。

財務若不惡化料可撐逾年

明報報導，由於壹傳媒近年處於虧損且已不獲本地銀行貸款 ，過去兩年主要靠黎智英借出5億元股東貸款支持，保安局這次凍結黎智英名下帳戶及持股，令人擔憂可能間接對公司構成打擊。獨立股評人David Webb認為，根據「港區國安法」，即使最終黎智英被裁定罪成，包括壹傳媒持股在內資產不應被沒收。

據報導，壹傳媒近年呈「燒錢」狀態，合共淨流出約3.14億元現金，若沒有黎智英的股東貸款，淨流出資金更超過8億元。不過，集團近期燒錢速度減慢，以最近半年計，撇除黎智英提供貸款，整體現金淨流出不足5000萬元，假設情况維持不再惡化，以集團截至去年9月銀行結存及現金約1.91億元計，估計仍可支持超過一年。

壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及違反港版國安法等罪名，香港警察國安處去年12月11日起訴黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今年4月16日加控黎智英兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。

黎智英背負多項罪名仍拘押中，他最新的控罪，是於去年7月1月至今年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，一同串謀請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁，封鎖或者採取其他敵對行動。

他另被指於去年7月至8月23日期間，在香港與陳梓華、李宇軒及其他人串謀，意圖作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的作為，即在李宇軒被香港警務處拘捕後，協助他離開香港。

黎智英另被控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，指他涉嫌於去年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或者境外機構，組織，人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁，封鎖或者採取其他敵對行動。