港特首、保安局長、警務處長 收到白色粉末信件

香港特首林鄭月娥收到內有白色粉末的信件。（中新社）

香港 行政長官林鄭月娥 、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強昨天分別收到內有白色粉末的信件，警方為此出動爆裂物處理人員，已展開追查，初步相信粉末沒有危險性。

中央社綜合媒體報導，上午10時許，警察 總部文職人員發現一封寫有「警察總部警務署鄧炳強署長」的信件，偵察器顯示內有可疑粉末，爆炸品處理課人員奉召處理。

拆開信件檢查後，證實信封內藏有一頁紙，上面寫有中文字，但內容雜亂無章，不明其意，也沒有任何訴求或恐嚇成分。爆炸品處理課人員初步認為信件及粉末沒有危險成分。據悉，這些粉末為麵粉。

據報導，下午3時許，政府總部也收到兩封信件，分別寄給林鄭月娥及李家超，信內也有可疑白色粉末，爆炸品處理課到場調查。

警方目前正追查寄信人的身分，以及犯案動機。

報導說，這不是第一次港府高官收到粉末信。去年8月17日，林鄭月娥辦公室曾收到可疑信件，內藏不知名白色粉末，職員擔心為危險化學品，於是報警處理，爆炸品處理課人員到場處理，經檢驗相信粉末不含危險成分。據表示，林鄭月娥並沒有接觸該信件。

去年8月21日，灣仔警察總部也接獲類似白色粉末信，據悉收件人為警務處處長鄧炳強。灣仔警察總部亦接獲類似白色粉末信，據悉收件人為警務處處長鄧炳強，經爆炸品處理人員檢查後，相信該些粉末沒有危險成分，事件中無人受傷，重案組接手調查。