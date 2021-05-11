香港宣誓修例二讀前夕 泛民區議員走人 18人已辭或將辭

民主黨葵青區議員尹兆堅10日以未能再履行議員職務、服務市民為由，宣布辭職。圖為尹兆堅早前被還押於荔枝角收押所。（中通社資料照片）

在「公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」明天恢復二讀前夕，連日有多名民主派區議員辭職，因民主派立選初選案被還押逾兩個月的西貢區議會主席鍾錦麟、民主黨 葵青區議員尹兆堅、東區區議員徐子見，昨天先後以未能再履行議員職務、服務市民為由，宣布辭職；另元朗區議會網頁顯示，還押中的王百羽，其任期至5月4日為止，意味他現已非區議員。

明報報導，自港府提交區議員宣誓的修例草案以來，最少18名民主派區議員已辭職或宣布將會辭職，亦有區議員因選舉呈請或被判刑逾3個月而失去議員資格。

據報導，鍾錦麟的臉書專頁昨晚表示，因涉及初選案、現時還押中，「相信仍有相當一段時間未能為大家服務」，決定今日起辭去區議員及西貢區議會主席職務。他說現時在獄中負責製作信封，信封左下角有港府口號「服務市民」，提醒他多年初衷，「就算身陷囹圄，我都一樣可以換個方式『服務市民』」。

報導稱，尹兆堅寫信予其石蔭選區街坊以及港人，稱身負港區國安法 及其他9條刑事罪行，在濫捕、濫告、身陷囹圄下，未能履行議員職務。他又稱辭去議員職務不代表退隊、不再關心社會事務，「反之請大家努力守著真相，拒絕謊言，我會盡快歸隊，與大家一起守護香港 」。尹兆堅團隊已代他向民政事務總署署長謝小華遞辭職信，今日生效。

報導指出，徐子見亦稱其團隊已向謝小華遞信辭職，昨日生效。他說身在荔枝角收押所已一段時間，「人在斗室，遙望鐵窗，前路迷霧難辨方向，無法履行議會職務，遑論兌現服務市民的承諾」，別無他選下決定辭職。

報導說，至於未被還押的區議員，大埔區議員胡耀昌前晚稱，目前形勢下，議會空間已被徹底封堵，無法再履行從政抱負，辭職會於今日生效，並同時退出新民主同盟。同為大埔區議員的連桷璋亦表明決定辭職，稱每日累積無力感，加上區議員身分帶來的掣肘，精神消耗甚快。