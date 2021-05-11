我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

香港宣誓修例二讀前夕 泛民區議員走人 18人已辭或將辭

香港新聞組／香港11日電
民主黨葵青區議員尹兆堅10日以未能再履行議員職務、服務市民為由，宣布辭職。圖為尹兆堅早前被還押於荔枝角收押所。（中通社資料照片）
民主黨葵青區議員尹兆堅10日以未能再履行議員職務、服務市民為由，宣布辭職。圖為尹兆堅早前被還押於荔枝角收押所。（中通社資料照片）

在「公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案」明天恢復二讀前夕，連日有多名民主派區議員辭職，因民主派立選初選案被還押逾兩個月的西貢區議會主席鍾錦麟、民主黨葵青區議員尹兆堅、東區區議員徐子見，昨天先後以未能再履行議員職務、服務市民為由，宣布辭職；另元朗區議會網頁顯示，還押中的王百羽，其任期至5月4日為止，意味他現已非區議員。

明報報導，自港府提交區議員宣誓的修例草案以來，最少18名民主派區議員已辭職或宣布將會辭職，亦有區議員因選舉呈請或被判刑逾3個月而失去議員資格。

據報導，鍾錦麟的臉書專頁昨晚表示，因涉及初選案、現時還押中，「相信仍有相當一段時間未能為大家服務」，決定今日起辭去區議員及西貢區議會主席職務。他說現時在獄中負責製作信封，信封左下角有港府口號「服務市民」，提醒他多年初衷，「就算身陷囹圄，我都一樣可以換個方式『服務市民』」。

報導稱，尹兆堅寫信予其石蔭選區街坊以及港人，稱身負港區國安法及其他9條刑事罪行，在濫捕、濫告、身陷囹圄下，未能履行議員職務。他又稱辭去議員職務不代表退隊、不再關心社會事務，「反之請大家努力守著真相，拒絕謊言，我會盡快歸隊，與大家一起守護香港」。尹兆堅團隊已代他向民政事務總署署長謝小華遞辭職信，今日生效。

報導指出，徐子見亦稱其團隊已向謝小華遞信辭職，昨日生效。他說身在荔枝角收押所已一段時間，「人在斗室，遙望鐵窗，前路迷霧難辨方向，無法履行議會職務，遑論兌現服務市民的承諾」，別無他選下決定辭職。

報導說，至於未被還押的區議員，大埔區議員胡耀昌前晚稱，目前形勢下，議會空間已被徹底封堵，無法再履行從政抱負，辭職會於今日生效，並同時退出新民主同盟。同為大埔區議員的連桷璋亦表明決定辭職，稱每日累積無力感，加上區議員身分帶來的掣肘，精神消耗甚快。

民主黨 香港 港區國安法

上一則

沒錢沒樓工作忙 逾半港人不想生 20至29歲僅16%願生

下一則

習近平回信「文史哲」：要增強做中國人的骨氣

延伸閱讀

厭倦政治壓力日增 香港4成教師想離職

厭倦政治壓力日增 香港4成教師想離職
王百羽辭區議員 民協留守區議會

王百羽辭區議員 民協留守區議會
北京高幹空降文化央企 內地學者：顯示控制香港文化宣傳決心

北京高幹空降文化央企 內地學者：顯示控制香港文化宣傳決心
香港支聯會上街發蠟燭 籲紀念「六四事件」32周年

香港支聯會上街發蠟燭 籲紀念「六四事件」32周年

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播