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厭倦政治壓力日增 香港4成教師想離職

香港新聞組╱香港10日電
香港教協指出，4成教師有意離開教育界，政治壓力日增是主因。（中通社）
香港教協指出，4成教師有意離開教育界，政治壓力日增是主因。（中通社）

根據香港教育專業人員協會近日調查，有四成受訪教師有意離開香港教育界。當問及有意離開的教師，選擇離開的主因時，七成人表示是因為「政治壓力日增」。香港教協要求港府改善施政，並要求當局停止政治干預。

據香港媒體報導，香港教協於上月29日至本月5日，進行網上問卷調查，訪問中學、小學、幼稚園及特殊學校教師及校長，收回共1178個回覆。調查指，四成受訪教師有意離開香港教育界，當中有19.2%教師有計畫辭職或提早退休，並離開教育界；21.1%則表示，「傾向離開，但未有具體計畫」。當問及有意離開的受訪者預計何時離開教育界，11.3%的人表示，已經或將會於本學年期間或結束時離開。

問卷亦詢問有意離開的受訪者，他們選擇離開的主因，在474位受訪者中，71.1%人指「政治壓力日增」是他們離開的主因，選擇「不滿香港的社會狀態」及「不滿香港的教育政策」，亦分別有55.3%及38.6%。

另外，704位選擇或傾向繼續留在香港教育界的受訪者中，58%的人留下的主因是「陪伴家人留港」，亦分別有53.3%及43.9%選擇「經濟狀況不容許離開」及「習慣香港的生活」。調查亦指，八成受訪者表示對社會及政治環境不滿，另有78.4%表示對教育制度及政策不滿。

教協會長馮偉華指，個別建制派議員不斷對通識科作出攻擊，增加教師的政治壓力，並擔憂如教育界持續出現流失，富經驗的教師離開教育界，會造成青黃不接，對教育質素造成影響，不利教育界及學生。

教育 香港 退休

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