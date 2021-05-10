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北京高幹空降文化央企 內地學者：顯示控制香港文化宣傳決心

香港新聞組╱香港10日電

港媒報導，早前入主鳳凰衛視的「文化央企」紫荊香港最近出現人事變動，該公司今年2月才新增的兩名董事、聯合出版集團高層傅偉中及李濟平已離任，換上孫光奇、龔銳及王凱三名內地人出任董事。據報，他們均來自北京，有內地政治學者推斷三人是北京領導層中堅成員或中生代幹部，顯示北京對控制香港文化、媒體、出版宣傳上的政治決心。

明報報導，由劉長樂全資擁有的今日亞洲，於4月16日及17日先後與紫荊香港及信德集團簽訂框架協議，分別將鳳凰衛視21%及16.9%股份售予後兩者。但紫荊香港20日向公司註冊處遞交文件，傅偉中及李濟平因「辭職／其他」原因，當日起停任紫荊香港董事，換上孫光奇、龔銳及王凱。3人皆持內地居民身分證，報稱地址是北京。其中，孫光奇與中國財政部經濟建設司司長同名同姓，而財政部官網經濟建設司網頁近日已隱去司長姓名和職銜一欄。餘下一名董事曲桂福為聯合出版集團財務總監，他自公司成立已經出任該職。

據報導，北京清華大學政治學系前講師吳強表示，3人地址一帶確有財政部家屬或軍科院宿舍，雖不能單憑地址肯定3人工作於上述單位，但至少說明他們與上述單位有緊密關係；吳強亦指出，住在相關區域的人，一定可推定為北京領導層中堅成員或中生代幹部，他認為3人加入紫荊香港成為董事，顯示北京對控制香港文化宣傳的政治決心。時事評論員劉銳紹稱，從改動中可看到3人帶有政工幹部（共產黨領導下從事政治思想工作的幹部）特點，即執行力強，能更徹底執行上級指示。

紫荊香港於2019年在港註冊成立，前稱紫荊文化（集團）有限公司。根據港交所有關鳳凰衛視易手的公開資料披露，紫荊香港由註冊地址位於深圳前海的紫荊文化集團100%控權，紫荊文化則由中國財政部100%控權，換言之，在港註冊的紫荊香港由財政部間接全權控制。

香港 北京 財政部

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