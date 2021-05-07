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黃之鋒判囚 港支聯會堅悼六四 稱已申請燭光晚會

香港特派員李春／香港7日電
支聯會副主席鄒幸彤(左二)在法院外受訪，對黃之鋒被判刑感到失望。（路透）
支聯會副主席鄒幸彤(左二)在法院外受訪，對黃之鋒被判刑感到失望。（路透）

六四事件32周年迫近，黃之鋒等24名民主派人士去年參與六四維園燭光晚會被控罪，其中黃之鋒等四人被判囚四至十個月不等。香港支聯會說，今次判刑是對公眾政治表達作出阻嚇，但支聯會堅持今年六四有悼念活動。

香港支聯會去年在維多利亞公園舉行六四燭光晚會，參加者中有24名民主派人士被控涉嫌參與未經批准集結等罪名。其中有四人承認「明知而參與未經批准集結罪」，黃之鋒被判囚十個月，岑敖暉判囚六個月，袁嘉蔚及梁凱晴各判囚四個月。他們的代表律師說，四人仍在考慮就刑期提出上訴。

區域法院法官陳廣池稱，被告明知集會未經批准，是故意及有預謀，是公然犯法，是向公眾表達出他們比其他人享有更多自由，法庭必須判以阻嚇性刑罰，反映本案的嚴重性及以儆效尤，避免其他人效法。

這位法官強調，案發時社會仍受動盪及衝擊，不能忽視及低估大型公眾活動，會引發暴力事件的風險，不法分子亦有機會伺機挑起事端。黃之鋒在另一案件保釋期間犯上本案，是加刑理由，本案刑期亦需與黃之鋒涉及的禁蒙面法案件判刑，分期執行。

香港支聯會副主席鄒幸彤對判刑感到失望，強調那只是和平集會，表達政治反對並非有罪。今次判刑是對公眾的政治表達作出阻嚇，泯滅暴力集會及和平集會的界線，並不符合人權法的準則，以及香港基本法保障言論自由的權利。

對今年香港警方如拒絕六四集會的申請，支聯會有何表態？鄒幸彤說支聯會將堅持當日有悼念活動，支聯會早前已入紙申請舉辦紀念六四事件的燭光晚會，即使港府「紅線」不斷飄移，支聯會仍會堅持做應該要做的事情，也會評估法律風險，相信市民也可以因應今次判決作出評估，希望每人自行選擇一種方式悼念六四。

六四 香港 黃之鋒

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