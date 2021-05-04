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港府估第一季GDP成長7.8% 「市民無感」

香港新聞組／香港4日電
香港首季本地生產總值按年增長7.8%，扭轉連續六季的跌幅，遠好過市場預期。（中通社）
香港首季本地生產總值按年增長7.8%，扭轉連續六季的跌幅，遠好過市場預期。（中通社）

中國、美國等經濟復甦帶動貨物出口強勁增長，港府3日公布的預估數字顯示，香港擺脫了連續6季的經濟收縮，第1季香港GDP年增7.8%。香港總商會認為經濟復甦並不平均，市民未能感受到經濟正復甦。

路透報導，不過，港府發言人也指出，由於疫情及社交距離要求繼續衝擊個別經濟，香港經濟復甦並不平均，整體經濟活動仍低於衰退前的水準。

經季節性調整，第一季香港GDP與上季比實質上升5.3%，為連續三季按季上升，較上季0.5%的升幅明顯加快，升幅為三季中最大。

港府發言人表示，中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素值得關注。而如果香港疫情繼續受控，在港府多項紓困措施和全球經濟情況好轉的支持下，企業營商及消費信心有望在今年後期更全面地改善。

與此同時，由中國和美國帶動的經濟復甦，在短期內應該有利香港的貨物出口。

港府將於14日公布香港今年第一季GDP的修訂數字，以及全年GDP的修訂預測。香港財政司司長陳茂波今年2月發表財政預算時預測，香港今年全年GDP年增3.5%至5.5%。

總商會：成長主因基數極低

明報報導，香港總商會總裁梁兆基認為，香港經濟重拾增長主因基數極低，貿易表現轉好則因去年首季全球經濟因疫情被迫停擺；而本地私人消費只有1.6%增長，反映經濟復甦欠平衡，部分原因是社交距離措施仍然生效、邊境仍未重開，故市民未能感受到經濟正在復甦。

梁兆基續稱，大部分本地企業仍未能受惠於出口增長，希望港府設法扶助本地企業，關鍵在於中港重啟邊境。他又稱，因應印度疫情大爆發，未來兩季仍難預測，「除非能夠實現群體免疫，否則經濟活動將難以重返疫情前水平」。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈稱，疫情仍對經濟帶來挑戰，尤其高失業率仍反映真實的社會現狀，單憑首季數據便說香港可全面復甦是言之尚早。

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