曾要林鄭「講人話」 港台記者利君雅不獲續聘

香港電台記者（助理節目主任）利君雅，已遭電台通知不獲續聘，將於5月底離職。（取材自Instagram）

前年因公開提問「反送中 」運動問題而備受關注的官方香港 電台記者（助理節目主任）利君雅，已遭電台通知不獲續聘，將於5月底離職。

港台節目製作人員工會昨天回應媒體查詢時，確認利君雅已不獲續聘，未能正式成為公務員。

港台早前曾兩度延長利君雅的試用期，第二次試用期限為5月30日，這意味著她5月底離職。

在「反送中」期間，利君雅多次在港府舉辦的記者會上以激烈口吻提問，甚至因為不滿行政長官林鄭月娥 沒有直接回答問題，而大聲要求林鄭月娥「講人話」。利君雅的大膽言行獲得「反送中」支持者正面回響之餘，卻也受到不少批評，認為有失記者的專業操守。

事件發生期間，利君雅是以公務員試用合約身分擔任港台助理節目主任。由於港台是官方機構，且利君雅在試用階段，因此，她能否繼續留任並成為公務員引起關注。

利君雅的公務員聘用合約原於2020年底到期，但同年9月，港台表示要調查外界對利君雅的相關投訴，其試用期被延長120日，到今年1月30日屆滿。其後，港台與她改簽另一份為期120天的聘用合約，港台工會曾對此表示憤怒和失望。

香港01報導，利君雅不獲續約消息一出，部分建制派即在網上留言「贈興」，新民黨李梓敬稱「早知如此，何必當初」，又問網民應否「開香檳」。

身在英國的前香港眾志主席羅冠聰指，昨日是由聯合國定立「世界新聞自由日」，卻接連收到港府「侵害新聞自由的消息」。

另據明報綜合港台消息，管理層已通過書面通知利君雅對她調查的結果是「投訴成立」。港台回覆表示，按既定機制和程序處理員工聘任安排，不評論個別個案。有學者形容事件屬「殺雞儆猴」，令表現突出、得罪權貴的記者加倍受壓，對其他員工或會有寒蟬效應。