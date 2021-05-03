港府：加強公務員認識憲制秩序 列培訓重點

張建宗。（中通社資料照片）

香港 政務司司長張建宗表示，港府十分重視公務員的「國家事務」培訓，在各個培訓範疇中，加強公務員對「國家事務和香港特區憲制秩序」的認識，是未來的培訓重點。港府正積極籌備在今年成立公務員學院，進一步提升公務員培訓的質和量。

香港電台報導，張建宗2日透過網誌表示，港府成立公務員培訓諮詢委員會，就培訓及長遠發展提供指導意見。委員會正集中檢視4個主要範疇，包括「國家事務」和基本法、領導才能、創新及科技應用及國際協作。而為進一步加強國家事務培訓，培訓處會在現時與9所內地院校合辦研習課程的基礎上，增加培訓名額，也會將香港與內地合辦的「公務員交流計畫」擴大至粵港澳大灣區 內地城市。目標將首長級人員到內地參加研習課程的比例由目前約75%逐步提升至100%。

張建宗並強調，公務員應謹記，根據基本法和公務員守則，擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港港府負責是一貫責任，也是不容爭議的政治倫理。港府要求新聘公務員及現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區等，充分體現「愛國者治港」責任和條件。

另據中新社報導，張建宗表示，要求公務員宣誓效忠國家、對港府負責是國際慣例。是正本清源的重要一步，為全面落實「愛國者治港」提供了堅實的保障。

他在網誌中說，所有在去年7月1日或之後加入香港港府的6000多名新聘公務員，以及絕大部分在去年7月1日前已入職的現職公務員（共約17萬名）均已簽妥和交回聲明。

同時，港府計畫在5月落實並公布將簽署聲明的要求延伸到按非公務員條款聘任的港府雇員的具體安排。