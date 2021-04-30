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港「疫苗氣泡」首日 蘭桂坊人流稀 卡拉OK冷清

香港新聞組／香港30日電
配合「疫苗氣泡」放寬社交距離措施，停業長達八個月的麻將館即將復業。（中新社）
配合「疫苗氣泡」放寬社交距離措施，停業長達八個月的麻將館即將復業。（中新社）

香港疫苗氣泡」實施首日，蘭桂坊人流稀少，卡拉OK場面冷清。

香港經濟日報報導，昨晚灣仔杜老誌道Red Mr及莊士敦道CEO卡拉OK兩間卡拉OK都不見有人排隊及人流稀疏。Red Mr經理表示不方便透露到訪人數，莊士敦道CEO經理不在，但據店員私底下表示晚上暫時得兩枱客，一切已跟足政府規定，客人有打疫苗，但場面仍然冷清。

據報導，酒吧負責人陳先生共經營3間酒吧，現共約20名員工，不過僅8人願打針，僅1間分店今日重開，因員工最快預約到今日打針。他表示，即使向員工提供千元「打針津貼」及增加工作時數等誘因，反應仍不彰，強調不會迫員工打針，亦不會解雇。他坦言，對生意持觀望態度，估計僅以往一成生意額，為求繼續營運已着手申請轉為餐廳牌照，料需時一至兩個月，又稱不少同行亦有相同做法。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，估計昨日會有八成酒吧復業，餘下或因未有員工接種疫苗而未能重開，批評政府推行政策時「大石砸死蟹」，為求「谷針」要求員工客人接種疫苗才能營業。他推算，業界目前有一半員工未打針，當中三成人是拒絕接種。錢又說，政府提供的應用程式予業界檢查疫苗紀錄，但暫只有Android版本，質疑使用其他系統的業界是否無法復業。

香港29日實施「疫苗氣泡」，東湧一家餐廳生意火爆。（中新社）
香港29日實施「疫苗氣泡」，東湧一家餐廳生意火爆。（中新社）

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