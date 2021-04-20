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香港最大電話騙案 富婆痛失3200萬美元

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

電話騙案手法層出不窮，騙之不盡。居住港島山頂的一名90歲富婆婆，去年8月收到一名聲稱「內地公安」的騙徒來電，聲稱懷疑她的身分被盜用，牽涉內地一宗嚴重案件，要求她將戶口存款轉帳至指定戶口，以檢查她持有的是否「黑錢」，婆婆不疑有詐，5個月內合共被騙去2.5億元（港幣，下同，約3230萬美元），是歷年涉及最高金額的假冒內地官員電騙案。據了解，警方經調查後，拘捕一名理工大學學生，涉嫌被騙徙利用充當傀儡。

大公報報導，該名90歲富婆婆居於港島山頂賓吉道獨立屋，有一名外籍司機及兩名外傭同住，去年8月她接獲來電，對方聲稱是「內地公安」，向婆婆稱懷疑她的身分被盜用，並牽涉內地一宗嚴重案件，婆婆聞言後非常擔心，對方遂要求婆婆將戶口存款轉帳到指定戶口，以檢查她持有的存款是否與「黑錢」有關，並承諾今年5月歸還。其中一名「內地公安」更親身到婆婆寓所，並提供一部電話予聯絡之用，婆婆為了證明「清白」，分11次轉走其存款，其間有一次，騙徒甚至陪她到銀行匯款，在五個月內，婆婆一共被騙去2.5億元。

警方反詐騙協調中心高級督察張文瀚表示，騙徒犯案期間，能講出受害人姓名、身分證號碼、電話號碼，令受害人深信不疑，於是用盡辦法證明自己是清白。

•家傭揭發可疑 未能制止

張指出，騙徒在行騙過程中，受害人的家傭曾留意到，遂通知婆婆的女兒，而女兒亦覺得有點不妥，於是叫了自己親戚到銀行，觀察騙徒及受害人在銀行的情況，可惜最終仍被騙去2.5億元。

除了家傭，張稱銀行職員都曾經起疑心，但受害人稱匯款來購置山頂物業，對方就無再跟進，及至上月，婆婆經過家人遊說後，才願意由律師陪同到警署報案，揭發事件，警方經調查後，即時凍結涉案的銀行戶口900多萬元。並於上月26日拘捕一名19歲理工大學一年級生，據悉他亦是電騙案受害人，不甘損失，被騙徒利用作傀儡，負責擔任「內地公安」角色，負責陪同及協助婆婆到銀行匯款。

警方表示，去年電話騙案有1293宗，較前年648宗上升逾八成，同期損失金額由約1.5億上升至5.7億元，上升近三倍，今年首季涉及電話騙案有200宗，涉款約3.53億元，按年上升六倍。

公安 詐騙

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