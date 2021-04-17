前年反送中遊行 黎智英判14個月 民主派8人判8至18個月

黎智英（後排中）被控前年兩次組織及參與未經批准集結罪，香港法院16日判處合併執行14個月徒刑。圖為黎智英早前收押的資料照片。（中通社）

羈押中的香港 壹傳媒創辦人黎智英 ，與另外八名香港民主派人士被控前年兩次組織及參與未經批准集結罪，香港西九龍法院昨天判處黎智英合併執行14個月徒刑。

此外，黎智英涉及去年接受多間海外媒體訪問並與外國官員會面，被當局控以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，此案昨天在西九龍裁判法院再訊，控方申請加控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，及「串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」，案件押後至6月15日再訊，獲總裁判官蘇惠德批准。

控方申請加控兩罪 6月再訊

當局新增的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，指控黎智英於去年7月1日至今年2月15日間，與前私人助理Mark Simon、律師助理陳梓華、12港人案被告李宇軒、「我要攬炒」團隊發起人劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對中國或香港進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另一項「串謀作出一項或一連串傾向作出妨礙司法公正的行為」控罪，指黎智英於去年7月至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，在李宇軒被警方拘捕後協助離港。

李柱銘、何俊仁等4人緩刑

黎智英與八名民主派知名人士前年8月18日參加反送中運動的維園集會，早前分別被裁定組織及參與未經批准集結罪成或認罪，昨天下午陸續判刑。其中黎智英及李卓人判監12個月，梁國雄判18個月，何秀蘭判監8個月；李柱銘、吳靄儀及何俊仁緩刑2年，認罪的梁耀宗緩刑1年，區諾軒判監10個月。

法官胡雅文判決主文指出，被告都是知名人士，帶頭集結必會引來人群聚集，雖然當日未經批准集結和平進行，但在2019年的動盪及騷動背景下，如此規模的集結有機會引致暴力場面，又指集結令交通及道路受阻，對未有參與集結的人士造成不便，判處監禁是唯一合適刑罰。

代表黎智英的資深大律師余若薇說，事發當日維園有一個獲批的集會，黎智英只是在隊伍中行走，沒有號召市民加入，沒有破壞和平或暴力事件，同類案件一般都是處以罰款；黎智英當日只是行使憲法賦予的遊行 集會權利，且遊行是和平進行，判處非即時監禁的刑罰已經足夠，且兩項罪行刑罰應同期執行。

黎智英和工黨主席李卓人及民主黨前主席楊森，另被控前年8月31日在港島參與未經批准集結，昨天也宣布刑期，黎智英被判入獄八個月，李卓人判六個月，楊森緩刑一年。其中黎智英和李卓人其中兩個月刑期，與818案刑期分期執行。黎智英兩案部分刑期合併為14個月。