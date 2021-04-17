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變種病毒殺入香港社區 佐敦半夜封區強檢0確診

香港新聞組／香港17日電
香港佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈16日深夜被列為受限區域，該處人士須留在其處所並接受強制檢測。圖為大批警方人员在現場處理檢測相關事宜。（中通社）
香港佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈16日深夜被列為受限區域，該處人士須留在其處所並接受強制檢測。圖為大批警方人员在現場處理檢測相關事宜。（中通社）

香港社區首現基因變異新型冠狀病毒，政府昨晚（16日）近午夜突擊圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，指有一宗初步確診個案帶變種病毒。「受限區域」內強制檢測行動於上午約6時20分完成，約80名居民受檢，當中沒有發現確診個案。

香港01報導，香港新增17宗新型肺炎確診，其中6宗是本地個案，均與早前確診個案有關連，沒有源頭不明感染。另有逾10宗初步確診中，錄得數宗源頭不明本地個案，當中一宗正是帶有變種病毒株，為香港社區首宗帶有變種病毒株個案。

據報導，港府突於昨晚11時半突襲封區，宣布佐敦白加士街的伯嘉士大廈封區檢測，大廈內的人士須留在其處所接受檢測。今次封區事出突然，亦是當局首次於接近午夜前作出圍封。當局解釋，由於伯嘉士大廈昨日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，政府經檢測呈陽性後即時就相關區域作出限制與檢測宣告。

今日凌晨2時半，居民在現場人員安排下陸續離開大廈，登上政府安排的小巴往竹篙灣檢疫，有居民指日數長達21日，而非一直的14日。從突襲封區到强制送往竹篙灣，居民表示錯愕，認爲21日隔離時間太長，在車上向記者表示：「21日呀！想死呀！」截至凌晨5點，全幢大廈清空，繼續封鎖，如果有其他居民歸來，會被直接送隔離。

報導指出，港府七點半發出新聞稿宣布「受限區域」解封，稱在這次行動中，民政事務總署（包括油尖旺民政事務處）及警務處動員共約160名人員安排落實宣告。感謝受檢人士的支持和諒解，希望短暫的不便，能盡快堵截病毒在區內的傳播。

報導稱，新聞稿沒有提及該大廈居民需要撤離送往竹篙灣接受21天隔離檢疫。據瞭解截至凌晨5時全幢大廈清空，共撤走41男40女，包括一名傷殘人士，大部份撤往竹篙灣；由於竹篙灣沒有大房，有1個四人家庭撤往鯉魚門，大廈會繼續封鎖，有人員把守。如果有其他居民歸來，會被直接送隔離。

檢測 香港 變種病毒

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