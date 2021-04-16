涉資助港人爭民主反送中 李亨利遭中國判刑11年

涉資助港人爭民主反送中，貝里斯籍男子李亨利被重判11年。（央視畫面截圖）

在中國 經商的貝里斯籍男子李亨利（原名李滬祥），日前因資助危害國家安全犯罪活動罪被判處有期徒刑11年。他被指資助香港 「反送中 」人士與西方官員見面，並對制裁大陸法案提供意見。

央視報導，生於上海的李亨利曾與「長毛」梁國雄見面，也曾引薦香港民主運動領袖黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等人到境外與西方政治家見面。

報導稱，李亨利原為上海美東房地產有限公司原副總裁。曾於80年代因引誘婦女賣淫和詐騙兩次被公安機關處理的李亨利，此後對政府的怨恨和仇視開始滋長。

報導形容李亨利是「雙面人」，一方面表現自己是愛國商人，惟思想反華，關心香港動向，在2001年前往香港參加反送中活動並作捐贈。

報導指，李亨利於2009年在西方大國參加一場反華活動時，遇到楊姓反華分子，往後一直資助楊從事反華活動。節目引述上海市國家安全局警員稱，李亨利隨即捐贈楊某某2000美元，開始建立正式交往，至此以後長達十年左右時間，單是李亨利向楊某某捐助的各類資金就達數十萬美元。

廣州市國家安全局幹警表示，李亨利案是一宗「吃著中國飯砸中國碗」的典型案件。