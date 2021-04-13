香港食肆酒吧分階段鬆綁 設已接種區可8人同枱

港府12日宣布將以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬食肆社交距離措施。圖為尖沙咀食肆內市民保持社交距離用餐。（中通社）

港府昨日公布的「疫苗 氣泡」路線圖，分階段放寬食肆及酒吧措施，全部須員工及顧客打針，顧客須用「安心出行」，不能再「填紙」，沒手機的長者例外。按第二階段措施，食肆容許八人同枱。

明報報導，雖然疫情 受控，但由於不確定復活節後疫情會否反彈，現有社交距離 措施延至4月28日。林鄭月娥昨表示將以「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施，可應用於放寬公立醫院病人探訪、宗教活動、婚禮、本地旅行團等。

據報導，林鄭以食肆為例，擬分三階段放寬限制，首階段員工須打首針，每枱上限由4人增至6人，堂食由晚上10時延至12時；第二階段員工已打兩針，顧客要打首針，食肆設特定範圍（clean zone）專門招待已打針者，範圍內每枱上限8人、宴會上限增至100人，堂食延至凌晨2時；第三階段員工與顧客已打兩針，若特定範圍只招待已打兩針者，每枱可增至12人。

報導稱，停業逾4個月的酒吧或酒館，首階段有限度重開時，員工與顧客須打首針；約8周後兩者打完兩針可再放寬。各階段的食肆及酒吧顧客均須用「安心出行」，她期望最快29日開始放寬。

報導說，現時30歲以下者不屬優先接種群組，被問是否限制未能接種或不適合接種者的吃飯自由，林鄭表示如市民因身體狀况不能打針，「一定會想到例外安排」。被問措施對未能打針者是否公平，林鄭稱不是不准30歲以下者入食肆，現只談放寬措施，他們仍能到戲院，現正在鼓勵接種及給予活動選擇之間取平衡。至於何時放寬接種至30歲以下，她說是科學問題，視乎專家意見。據悉，優先接種群組最快本月底擴至16歲，而不適宜接種疫苗者可以檢測代替。