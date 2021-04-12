我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

港擬發645美元電子消費券 估提振經濟增長0.7個百分點

香港新聞組／香港12日電
港府正與支付寶香港、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay HK（微信港幣錢包）等4家支付工具營辦商商討發放5000港元電子消費券的細節安排。圖為香港商戶提供支付寶和微信支付等付款方式。（中新社）
港府正與支付寶香港、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay HK（微信港幣錢包）等4家支付工具營辦商商討發放5000港元電子消費券的細節安排。圖為香港商戶提供支付寶和微信支付等付款方式。（中新社）

港府11日宣布，將對全港18歲以上的市民發放每人港幣5000元（約645.2美元）的電子消費券，總金額約港幣360億元（約46.4億美元），以帶動市民消費並幫助中小企業商戶。

文匯報報導，港府計畫今個暑假為合資格巿民登記，以發放電子消費券。財政司司長陳茂波昨日在網誌公布，港府在金融管理局協助下，已甄選出支付寶香港、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay HK（微信港幣錢包）四家儲值支付工具營辦商協助推行計畫，市民可四選一。各營辦商會因應其運作模式及商業安排，把由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵市民消費。

今年2月公布的財政預算案提出電子消費券計畫，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5000元電子消費券，計畫規模360億元。陳茂波表示，估計該計畫能為今年經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，帶動消費氣氛、加快經濟復甦動力，亦有助推動小商戶積極使用電子支付，把握電子支付發展帶來的商機。

陳茂波指出，四間營辦商現時已分別涵蓋3萬至10萬間本地零售、飲食及服務業商戶，相信能覆蓋市民日常消費中習慣使用的支付工具。

港府預計今年暑假接受合資格的巿民登記，陳茂波表示會設立一個中央登記系統讓市民以電子方式登記，市民若曾登記去年的「現金發放計畫」，部分基本的個人資料將會自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。

四家營辦商當中，以八達通最多人使用。據八達通網頁資料，全港有98%的15歲至64歲市民擁有八達通卡，市面有超過3600萬張八達通流通，並有逾6.2萬個餐飲零售點使用，每日總交易額達2.2億港元。至於支付寶，現時用戶有270萬，更有10萬間合作商戶；WeChat Pay HK則有逾380萬註冊用戶，近9萬間商戶可使用。

以往有消息指會分5期發放5000元，陳茂波昨日表示，港府正詳細考慮市民的各種不同意見，盡快敲定發放期數等執行細節。

港府正與支付寶香港、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay H...
港府正與支付寶香港、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay HK（微信港幣錢包）等4家支付工具營辦商商討發放5000港元電子消費券的細節安排。（中通社）

香港 支付寶 微信

上一則

上海前市長楊雄心臟病發猝逝 享壽68歲

下一則

中國專家吳尊友：疫苗接種達七、八成才可群體免疫

延伸閱讀

路透：港府要外國拒接受英國BNO護照 挨批冒犯

路透：港府要外國拒接受英國BNO護照 挨批冒犯
說明修改香港選制 北京官員將辦座談會

說明修改香港選制 北京官員將辦座談會
港官員：林鄭專注任內政務 無暇考慮連任特首

港官員：林鄭專注任內政務 無暇考慮連任特首
全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭