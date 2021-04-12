港擬發645美元電子消費券 估提振經濟增長0.7個百分點

港府正與支付寶香港、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay HK（微信港幣錢包）等4家支付工具營辦商商討發放5000港元電子消費券的細節安排。圖為香港商戶提供支付寶和微信支付等付款方式。（中新社）

港府11日宣布，將對全港18歲以上的市民發放每人港幣5000元（約645.2美元）的電子消費券，總金額約港幣360億元（約46.4億美元），以帶動市民消費並幫助中小企業商戶。

文匯報報導，港府計畫今個暑假為合資格巿民登記，以發放電子消費券。財政司司長陳茂波昨日在網誌公布，港府在金融管理局協助下，已甄選出支付寶香港 、八達通、Tap & Go（拍住賞）及WeChat Pay HK（微信 港幣錢包）四家儲值支付工具營辦商協助推行計畫，市民可四選一。各營辦商會因應其運作模式及商業安排，把由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵市民消費。

今年2月公布的財政預算案提出電子消費券計畫，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5000元電子消費券，計畫規模360億元。陳茂波表示，估計該計畫能為今年經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，帶動消費氣氛、加快經濟復甦動力，亦有助推動小商戶積極使用電子支付，把握電子支付發展帶來的商機。

陳茂波指出，四間營辦商現時已分別涵蓋3萬至10萬間本地零售、飲食及服務業商戶，相信能覆蓋市民日常消費中習慣使用的支付工具。

港府預計今年暑假接受合資格的巿民登記，陳茂波表示會設立一個中央登記系統讓市民以電子方式登記，市民若曾登記去年的「現金發放計畫」，部分基本的個人資料將會自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。

四家營辦商當中，以八達通最多人使用。據八達通網頁資料，全港有98%的15歲至64歲市民擁有八達通卡，市面有超過3600萬張八達通流通，並有逾6.2萬個餐飲零售點使用，每日總交易額達2.2億港元。至於支付寶，現時用戶有270萬，更有10萬間合作商戶；WeChat Pay HK則有逾380萬註冊用戶，近9萬間商戶可使用。

以往有消息指會分5期發放5000元，陳茂波昨日表示，港府正詳細考慮市民的各種不同意見，盡快敲定發放期數等執行細節。