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12港人案／李宇軒首度出庭 大批警察荷槍圍住法庭

香港特派員李春／香港8日電
被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥共3項控罪的李宇軒，7日下午在香港西九龍裁判法院提堂後由囚車押送離開法院，大批荷槍實彈的警員在法院外戒備。（中通社）
被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥共3項控罪的李宇軒，7日下午在香港西九龍裁判法院提堂後由囚車押送離開法院，大批荷槍實彈的警員在法院外戒備。（中通社）

被指擬逃往台灣的「十二港人」案中最受關注的李宇軒，在大陸服刑遣送回香港後，被控國安罪等三項罪名，7日首度上庭，大批警察荷槍圍守法庭戒備。

反送中運動中冒起組織「香港故事」成員李宇軒，去年涉及被指控逃往台灣的「十二港人」案，在海上被大陸海警拘捕後，以偷越邊境罪被判在深圳坐牢，刑滿後3月22日被移交給香港警方，再無亮相。4月7日他被以串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥共三項控罪，在西九龍裁判法院提堂，案件押後至5月18日再訊。

李宇軒7日下午首次到西九龍裁判法院應訊，下午1時許直接由囚車送進法院內，至少10名警察駕機車圍住囚車而行，法院外則大批警持槍包圍。國安法指定法官蘇惠德，將案件排期到5月18日再在西九龍法院提訊。控方則由律政司高級檢控官李庭偉代表，辯方由羅達雄大律師代表。

李宇軒下午3時許進法庭犯人欄，他身穿白色恤衫，神態自若，不斷望向旁聽席，一度向旁聽席微微點頭示意。其後他在庭上表示明白控罪，無保釋申請，亦放棄每八天覆核保釋的權利。

李宇軒的妹妹透過社群專頁表示，由於涉及李宇軒的司法程序已展開，不會再回應有關李宇軒的問題，又感謝外界過去七個多月來的關注。

由於李宇軒的家人否認與出庭的律師有關，散庭後羅達雄大律師及其事務律師被大批記者包圍，事務律師初時拒絕透露他的姓名，僅言他來自歐陽陳何律師事務所。他們否認是官派律師，但又拒絕透露任何與當事人的關係，包括李宇軒如何接觸律師的，又說被告不一定要透過家屬找律師，律師亦不一定要接觸家屬。

香港 台灣 警察

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