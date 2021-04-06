香港BNT復打 全日1.17萬人接種 有人等一小時還打不到

香港市民5日在中山紀念公園體育館的社區疫苗接種中心門前排起長龍， 準備接種復必泰疫苗。 （中新社）

因疫苗 包裝瑕疵叫停的BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗，昨日恢復接種，部分接種中心出現人龍，有早已預約好的市民更要輪候一小時仍未能接種。有受暫停接種影響的市民，希望昨日打針，獲酌情安排。昨日有2.12萬人接種疫苗，包括1.17萬人接種復必泰。累計48.7萬人已打第一針，9.02萬人已完成兩針。

大公報報導，在西營盤中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，昨日早上近8時，已有近百人排隊等候接種復必泰。港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系榮休教授楊紫芝、醫管局前主席梁智仁也到場打第二針。

另據香港 文匯報報導，原本預約在停打期間接種疫苗的市民部分被分流至灣仔伊利沙伯體育館或何文田體育館的新接種中心補打。昨早10時許，中山紀念公園疫苗接種中心外已有近百人排隊輪候，當中有市民預約9時半接種，但10時半仍未入場，批評安排不善。

有市民因疫苗停打延誤之後安排。原定於1日接種第二劑復必泰疫苗的甄女士，被安排於7日下午接種，但她於同晚深夜便需搭乘飛機回美國 ，「七十幾歲人，打完針後即時趕去搭飛機，我想年輕人都撐不住吧，所以親自來到這裡，希望可以特事特辦讓我接種。」最終醫管局職員檢查她的機票等證件後，酌情讓她提早接種。

灣仔伊利沙伯體育館疫苗接種中心昨首日開放，港島市民接種疫苗再多一個選擇。

本身是醫生的張先生亦被分流到伊館，他認為疫苗存在副作用在所難免，市民需做好平衡，「醫學上沒有100%安全，打疫苗保護到自己又保護到其他人。」他呼籲市民接種疫苗，期望盡早通關。

同是醫護的趙女士認為，香港疫情持續一年，接種疫苗是唯一良策，她指身處紐約的兒媳接種兩劑後反應甚微也給她信心。她希望接種疫苗後盡快開關，與兒媳團聚。市民葉太太認為接種疫苗是公民責任，「如果只有小部分人接種沒有意義，（接種後）肯定會有人不舒服，但要視乎比例。」