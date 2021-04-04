香港選制修改後 林鄭：優先解決住房問題

香港特區行政長官林鄭月娥接受新華社記者專訪時表示，北京當局修改香港選制後，房屋土地是本屆政府最優先的考量。(新華社)

北京當局修改香港 選制後，香港特首林鄭月娥 表示，房屋土地是本屆政府最優先的考量，為讓不同階層家庭都住有所居，往後一定會加把勁，在土地開發方面多下一些功夫。

中央社報導，中國 全國人大常委會上月30日通過香港基本法附件一和附件二修訂案，修改香港選制，落實中國國家主席習近平提出的「愛國者治港」。

中國官媒新華社3日下午發布對林鄭月娥的專訪文。她說，「這令完善香港選舉制度踏出了很重要一步，往後香港有一大批選舉法律要按照經過修訂的香港基本法附件一和附件二，作出相應的修訂。」

林鄭月娥表示，往後工作將非常緊湊，未來12個月除了要做好本地法律的修訂，還要安排選舉委員會、立法會和行政長官3場選舉。對此，她「深感責任重大」。

林鄭月娥並稱，本屆立法會最初的三年多很混亂，完全沒有發揮出其憲制功能。但自從去年11月四名立法會議員被依法取消資格，其他15人又「鬧辭」之後，立法會功能已基本恢復，在短短三個月內做了實事。

她說，香港往後需要「以人為本」的政府。「我們肯定會在未來的日子更多接觸老百姓，瞭解他們關心的事項，作出正面積極的回應。」

報導稱，「完善選舉制度」也是為了更好聚焦經濟、改善民生，尤其是解決香港長期積累的住房等深層次問題。

林鄭月娥對此表示，本屆和上屆政府都把房屋土地放在最優先的政策考量。港府在房屋供應上有著很重要的角色，不能因為香港是自由市場和資本主義社會就置之不理，「房屋不是一個簡單的商品，而是穩定社會很重要的支柱。要老百姓對這個地方有感情，就必須要讓他安居，安居才能樂業。」

她說，為讓不同階層家庭都住有所居，港府推出了一些新的房屋政策，同時將新開發土地的70%用於公屋建設，這相比以前有明顯提高。

據報導，林鄭月娥表示，「現在唯一的問題就是找地」；稱每一個找地的方法都不會放過，包括發展棕地（廢棄可再利用土地）、重建舊區、對工業區做重新規劃等，但最重要的土地供應還是填海。

她說，2018年已提出一個大型人工島填海計畫，但是花了一年半的時間才從立法會申請到研究撥款：「香港有多少個一年半可以浪費？要是立法會18個月才通過一項研究，7個月才選一個（委員會）主席，香港的發展是非常悲觀的。」