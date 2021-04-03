47萬人打第1劑 林鄭：港已有疫苗護照 BNT下周繼續打
香港新冠疫苗接種計畫展開逾一個月，特首林鄭月娥表示，香港已有「疫苗護照」，市民接種後可透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載；打針後工作人員亦會向市民提供紙張版本的「疫苗護照」。此外，港府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗。
香港01報導，林鄭月娥呼籲市民盡快接種新冠疫苗，而不是觀望，並稱現時接種第一針後，「疫苗護照」至少需要35至42日後才生效，若現在不開始接種，將較遲享用到出行方便。
林鄭月娥在facebook發文指，近日有多個外國政府表示會為已接種疫苗的國民提供「疫苗護照」，以便利他們出行，而在香港，其實一本個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本。
她說，由於上周已完成接種兩劑科興疫苗，她隨時隨地都可以透過手機內的「智方便」下載2019冠狀病毒電子針卡，以作日後出行或獲豁免防疫限制的證明。
報導指出，新冠疫苗接種計畫由2月底展開已經超過一個月，政府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗，當中約32萬人接種科興疫苗，維持15萬人接種BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗；當中5.9萬人已接種第二劑科興疫苗，而復必泰不存在品質和安全問題，下周一（5日）起繼續接種。
明報報導，港府今早9時恢復BNT新冠疫苗網上預約，周一（5日）恢復接種，而新一批30萬劑BNT疫苗昨日運抵香港。至於科興疫苗，昨有5100人打第一劑，累計近6萬人完成接種兩劑科興疫苗。
另外，昨有5100名市民打第一劑科興疫苗，5700人打第二劑，累計約5萬9800人已打兩劑科興疫苗，接種疫苗總劑數為53萬1200劑。前日打科興疫苗的1萬5200人當中，一名48歲男子打第一劑疫苗後因胸部不適而要送院，其後已出院。
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