我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

47萬人打第1劑 林鄭：港已有疫苗護照 BNT下周繼續打

香港新聞組／香港3日電
港府1日宣布，復必泰新冠疫苗不存在品質和安全問題，5日起將恢復接種。圖為負責統籌香港新冠疫苗接種計畫的特區政府公務員事務局局長聶德權（中）、食物及衛生局局長陳肇始（左）、衛生署署長陳漢儀（右）交代接種新冠疫苗最新安排。(中新社)
港府1日宣布，復必泰新冠疫苗不存在品質和安全問題，5日起將恢復接種。圖為負責統籌香港新冠疫苗接種計畫的特區政府公務員事務局局長聶德權（中）、食物及衛生局局長陳肇始（左）、衛生署署長陳漢儀（右）交代接種新冠疫苗最新安排。(中新社)

香港新冠疫苗接種計畫展開逾一個月，特首林鄭月娥表示，香港已有「疫苗護照」，市民接種後可透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載；打針後工作人員亦會向市民提供紙張版本的「疫苗護照」。此外，港府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗。

香港01報導，林鄭月娥呼籲市民盡快接種新冠疫苗，而不是觀望，並稱現時接種第一針後，「疫苗護照」至少需要35至42日後才生效，若現在不開始接種，將較遲享用到出行方便。

林鄭月娥在facebook發文指，近日有多個外國政府表示會為已接種疫苗的國民提供「疫苗護照」，以便利他們出行，而在香港，其實一本個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本。

她說，由於上周已完成接種兩劑科興疫苗，她隨時隨地都可以透過手機內的「智方便」下載2019冠狀病毒電子針卡，以作日後出行或獲豁免防疫限制的證明。

報導指出，新冠疫苗接種計畫由2月底展開已經超過一個月，政府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗，當中約32萬人接種科興疫苗，維持15萬人接種BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗；當中5.9萬人已接種第二劑科興疫苗，而復必泰不存在品質和安全問題，下周一（5日）起繼續接種。

明報報導，港府今早9時恢復BNT新冠疫苗網上預約，周一（5日）恢復接種，而新一批30萬劑BNT疫苗昨日運抵香港。至於科興疫苗，昨有5100人打第一劑，累計近6萬人完成接種兩劑科興疫苗。

另外，昨有5100名市民打第一劑科興疫苗，5700人打第二劑，累計約5萬9800人已打兩劑科興疫苗，接種疫苗總劑數為53萬1200劑。前日打科興疫苗的1萬5200人當中，一名48歲男子打第一劑疫苗後因胸部不適而要送院，其後已出院。

在暫停使用12天後，香港將在5日恢復由輝瑞和BioNTech開發的疫苗。（美聯社...
在暫停使用12天後，香港將在5日恢復由輝瑞和BioNTech開發的疫苗。（美聯社）

疫苗 香港 林鄭月娥

上一則

黎智英、李柱銘等7人罪成「侵蝕自由」？港反擊美

下一則

受審後 康明凱2人首獲准視訊會面加拿大官員

延伸閱讀

嬌生產線出包 FDA批准莫德納疫苗瓶裝增量50%

嬌生產線出包 FDA批准莫德納疫苗瓶裝增量50%
洛縣開放50歲居民接種 疫苗短缺預約難

洛縣開放50歲居民接種 疫苗短缺預約難
CDC：美逾1億人 至少接種1劑疫苗

CDC：美逾1億人 至少接種1劑疫苗
效力91%、防護力至少6個月…輝瑞疫苗可防南非變種病毒

效力91%、防護力至少6個月…輝瑞疫苗可防南非變種病毒

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃