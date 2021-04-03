47萬人打第1劑 林鄭：港已有疫苗護照 BNT下周繼續打

港府1日宣布，復必泰新冠疫苗不存在品質和安全問題，5日起將恢復接種。圖為負責統籌香港新冠疫苗接種計畫的特區政府公務員事務局局長聶德權（中）、食物及衛生局局長陳肇始（左）、衛生署署長陳漢儀（右）交代接種新冠疫苗最新安排。(中新社)

香港 新冠疫苗 接種計畫展開逾一個月，特首林鄭月娥 表示，香港已有「疫苗護照」，市民接種後可透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載；打針後工作人員亦會向市民提供紙張版本的「疫苗護照」。此外，港府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗。

香港01報導，林鄭月娥呼籲市民盡快接種新冠疫苗，而不是觀望，並稱現時接種第一針後，「疫苗護照」至少需要35至42日後才生效，若現在不開始接種，將較遲享用到出行方便。

林鄭月娥在facebook發文指，近日有多個外國政府表示會為已接種疫苗的國民提供「疫苗護照」，以便利他們出行，而在香港，其實一本個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本。

她說，由於上周已完成接種兩劑科興疫苗，她隨時隨地都可以透過手機內的「智方便」下載2019冠狀病毒電子針卡，以作日後出行或獲豁免防疫限制的證明。

報導指出，新冠疫苗接種計畫由2月底展開已經超過一個月，政府公布已有47.1萬人已接種第一劑疫苗，當中約32萬人接種科興疫苗，維持15萬人接種BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗；當中5.9萬人已接種第二劑科興疫苗，而復必泰不存在品質和安全問題，下周一（5日）起繼續接種。

明報報導，港府今早9時恢復BNT新冠疫苗網上預約，周一（5日）恢復接種，而新一批30萬劑BNT疫苗昨日運抵香港。至於科興疫苗，昨有5100人打第一劑，累計近6萬人完成接種兩劑科興疫苗。

另外，昨有5100名市民打第一劑科興疫苗，5700人打第二劑，累計約5萬9800人已打兩劑科興疫苗，接種疫苗總劑數為53萬1200劑。前日打科興疫苗的1萬5200人當中，一名48歲男子打第一劑疫苗後因胸部不適而要送院，其後已出院。