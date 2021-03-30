香港接種科興疫苗再添1死 1人疑中風

香港再傳出一名曾經接種科興疫苗的市民離世。圖為市民日前在中央圖書館的社區等候接種科興新冠疫苗。(中新社)

再有一名曾經接種科興疫苗 的市民離世，專家委員會將評估個案與接種疫苗的因果關係，香港 至今累計有13名曾經接種新冠疫苗的市民死亡，其中11人曾接種科興，其餘2人曾接種BioNTech（復必泰）疫苗。

香港電台報導，最新公布的一宗，死者是一名61歲男子，本身長期吸菸，前日因胸痛及左肩痛，到那打素醫院急症室求醫，其後轉往深切治療部，期間突然出現「心室性心跳過速」及心臟驟停，昨日下午搶救無效後不治，初步死因為急性心肌梗塞。

死者離世前12天，即本月16日在沙田源禾路體育館接種第一劑科興疫苗，當時他接種後逗留在接種中心觀察期間，並沒有不適紀錄。

衞生署又引述香港死亡率的資料，指2019年因缺血性心臟病，包括急性心肌梗塞的死亡人數為3740人，而2020年因心肌梗塞入院的數字約為7300宗。

明報報導，香港另有一人接種新冠疫苗後疑中風 ，衛生署昨稱，署方於27日接獲醫管局呈報，一名62歲男子接種疫苗後出現異常事件，送往威爾斯親王醫院治療後懷疑中風。

據報導，香港昨分別有6600及6000人接種第一劑和第二劑科興疫苗，第一劑接種數目與前日相同，第二劑接種量則跌約8%，累計45.05萬人已接種首劑疫苗，當中29.92萬人接種科興，其餘15.13萬人接種BioNTech。目前約2.46萬人已接種第二劑科興，以28日前2.7萬人接種第一劑科興計算，尚有2400人未如期接種第二劑。

報導稱，此外，國家衛健委昨發布新冠疫苗接種技術指南，提到疫苗若無法繼續供應，無法使用同一產品接種時，建議採用同種類的其他疫苗產品完成接種。